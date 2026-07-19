Cele mai frecvente greșeli când îți faci bagajul. Câteva soluții simple care îți fac călătoria mult mai ușoară

Bagaj de călătorii. Sursa foto: Pexels

Bagajul prea greu și obiectele nepotrivite pot complica orice călătorie. Experții în turism recomandă câteva trucuri simple care te ajută să împachetezi mai eficient și să călătorești fără griji.

Una dintre cele mai dificile părți ale unei vacanțe este pregătirea, iar asta include și făcutul bagajului. Vremea și planurile se pot schimba în ultimul moment, însă lucrurile pe care le iei cu tine sunt tot ceea ce vei avea la dispoziție, așa că vrei să alegi cât mai bine, în ciuda multor incertitudini care pot apărea. Din acest motiv, mulți oameni împachetează prea multe lucruri, încărcând valiza până la refuz.

Pentru a evita acest lucru, specialiști în turism au explicat care sunt cele mai frecvente greșeli pe care le fac turiștii atunci când își pregătesc bagajele și cum pot fi evitate.

Împachetezi prea multe lucruri „pentru orice eventualitate”

„Una dintre cele mai mari greșeli pe care le văd este că oamenii împachetează pentru toate scenariile posibile, în loc să se concentreze pe ceea ce este probabil să aibă nevoie”, potrivit lui Katy Rockett, specialistă în turism.

Acest obicei nu doar că îți îngreunează bagajul, dar poate însemna și mai mult stres cu bagajele de cală sau taxe suplimentare pentru exces de greutate.

Sfatul ei: alege haine versatile, care pot fi purtate în mai multe combinații și adaptate activităților planificate. Astfel vei avea și loc pentru suvenirurile cumpărate în vacanță.

Iei pantofi noi

Este tentant să-ți cumperi încălțăminte nouă înainte de vacanță, dar dacă nu vrei să te alegi cu bășici dureroase, mai bine renunță la idee. Mai ales dacă mergi pe jos foarte mult în vacanță.

Recomandarea: ia cel puțin o pereche de pantofi comozi, deja purtați și bine rodați. Picioarele tale îți vor mulțumi.

Uiți de hainele murdare

Nu este deloc plăcut să amesteci hainele curate cu cele purtate. Așadar, un săculeț textil pentru rufe murdare este o variantă foarte bună pentru a sorta hainele, potrivit experților în turism.

Mai mult, hainele murdare pot fi folosite pentru a proteja obiectele fragile cumpărate în vacanță. Poți lua și această variantă în calcul când ești în vacanță.

Pui în bagaj un fier de călcat

Deși pare o idee bună, aceste aparate ocupă foarte mult spațiu, mai ales dacă vei călători doar cu bagaj de mână.

Experții în turism recomandă să rulezi hainele în loc să le împăturești și să iei cu tine un spray pentru îndepărtarea cutelor. Astfel economisești spațiu, iar hainele vor arăta bine în continuare.

Folosești saci de vidat

Sacii de vidat economisesc spațiu, însă nu reduc greutatea bagajului. Valiza ajunge să cântărească foarte mult, iar după ce desfaci sacii, este posibil să nu mai reușești să împachetezi totul la loc.

Soluția: folosește organizatoare pentru bagaje și planifică ținute formate din piese versatile, care pot fi combinate în mai multe moduri, potrivit realsimple.

Așadar, pentru un bagaj mai eficient și o vacanță fără stres ține cont să:

Nu împachetezi pentru toate situațiile imaginabile. Iei pantofi comozi, deja purtați. Folosești un săculeț separat pentru hainele murdare. Renunți la fierul de călcat și să folosești un spray antișifonare. Alegi organizatoare pentru bagaje în locul sacilor de vidat.

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