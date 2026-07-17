Ai cumpărat afine? Nu le mânca înainte să aplici metoda 3:1 / FOTO ILUSTRATIV: magnific.com @syda_productions

O mână de afine proaspete este greu de refuzat. Mulți oameni le mănâncă imediat după ce le cumpără sau le culeg după ce le fac o clătire rapidă sub jet de apă. Totuși, o astfel de spălare nu este suficientă. Pe suprafața fructelor se pot afla particule de pământ și praf, dar și bacterii sau paraziți periculoși. Din fericire, există o metodă simplă care poate reduce aceste riscuri.

Fructele zemoase și parfumate îi tentează pe mulți să le guste imediat. Se întâmplă adesea ca primele afine să fie consumate înainte de a fi spălate. Mai mult, în piețe sau târguri, unii comercianți îi încurajează pe clienți să guste fructele direct din coș. Acest obicei poate fi riscant.

Dacă ai cumpărat afine sau alte fructe de pădure, este recomandat să le speli temeinic, folosind metoda 3:1, notează Fakt.

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De ce este important să speli afinele

Afinele cresc foarte aproape de sol. În timpul dezvoltării, ele intră în contact cu praf, nisip, resturi vegetale și alte impurități. Fructele cumpărate din magazine sau din piețe sunt manipulate de mai multe persoane, iar pe suprafața lor pot ajunge bacterii precum Escherichia coli, Salmonella sau Listeria, dar și virusuri, inclusiv virusul hepatitei A.

Consumul unor astfel de fructe nespălate poate provoca tulburări digestive și, în unele cazuri, reacții alergice.

Pe afine și pe alte fructe de pădure pot exista și ouă ale teniei Echinococcus, parazitul care provoacă echinococoza. Acesta poate ajunge pe fructe prin intermediul excrementelor vulpilor, lupilor și altor animale sălbatice din pădure sau din apropierea acesteia.

Acest lucru nu înseamnă că fiecare afină reprezintă un pericol, însă o spălare corespunzătoare reduce semnificativ riscul contactului cu acești agenți patogeni. De aceea, o simplă clătire cu apă rece nu este suficientă.

Metoda 3:1 pentru spălarea afinelor

O soluție eficientă pentru curățarea afinelor se prepară din trei părți de apă rece și o parte de oțet. Acest amestec îndepărtează mai eficient impuritățile de pe suprafața fructelor decât simpla clătire sub jet de apă.

Prepararea soluției este foarte ușoară. Într-un bol încăpător se pun trei căni de apă rece și o cană de oțet, apoi lichidul se amestecă ușor.

Afinele se introduc în soluție și se lasă la înmuiat aproximativ 15 minute. Din când în când este bine să miști ușor vasul, astfel încât lichidul să ajungă pe toate fructele.

Clătirea finală este necesară

După înmuiere, afinele trebuie clătite foarte bine sub jet de apă rece. Astfel sunt îndepărtate urmele de oțet, iar fructele își păstrează gustul natural.

La final, afinele se scurg într-o sită sau se tamponează ușor cu un prosop de hârtie.

Este important să nu prelungești timpul de înmuiere. Afinele sunt fructe delicate, iar dacă stau prea mult în soluție își pot pierde fermitatea și pot deveni moi.

După această pregătire, fructele pot fi consumate în siguranță ca atare sau folosite la prăjituri, smoothie-uri și deserturi de vară.