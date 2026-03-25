€ 5.0952
|
$ 4.3913
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Biluțe de brânză, gata în câteva minute și pe gustul tuturor: aperitivul-minune pentru grătar
Data actualizării: 23:10 25 Mar 2026 | Data publicării: 23:09 25 Mar 2026

Biluțe de brânză, gata în câteva minute și pe gustul tuturor: aperitivul-minune pentru grătar
Autor: Darius Mureșan

Foto: imagine generată cu AI

Aperitivul ideal pentru grătar sau masa de Paște: biluțe de brânză din doar două ingrediente, gata în câteva minute și perfecte pentru a-ți impresiona oaspeții fără efort.

A început să se încălzească vremea, deci la români începe oficial sezonul grătarelor. Curțile se umplu de mese întinse, iar prietenii din oraș fug către casele de la țară pentru o gură de aer proaspăt și puțină liniște. Însă, fix gazda este privată de multe ori de această liniște deoarece jonglează între bucătărie și grătarul de afară. 

Provocarea este aceeași peste tot: ce pui pe masă până e carnea gata, rapid și gustos, fără să-ți petreci toată ziua în bucătărie? Tot mai mulți români caută inspirație din afară, iar obiceiurile culinare din Spania, unde mesele cu prietenii sunt adevărate ritualuri sociale, vin cu soluții simple, dar spectaculoase. Acolo, accentul cade pe preparate ușor de făcut, accesibile și perfecte pentru a fi împărțite.

Una dintre rețetele care a devenit virală și începe să prindă teren și în bucătăriile românești este cea a biluțelor de brânză din doar două ingrediente. Crocante la exterior și incredibil de cremoase în interior, acestea pot fi pregătite în câteva minute și sunt ideale atât pentru un grătar spontan în curte, cât și pentru o masă festivă în familie, când ai nevoie de un aperitiv rapid, dar cu efect garantat asupra invitaților.

Biluțe de brânză 

Claudio Consorte este un creator de conținut gastronomic care are peste o sută de mii de urmăritori pe profilul său de Instagram. Într-unul dintre videoclipurile sale, el arată cum se prepară niște biluțe de brânză crocante la exterior și cremoase la interior, folosind parmezan și un albuș de ou. 

Ingrediente:

  • Brânză parmezan
  • Un albuș de ou 

Rețeta biluțelor de brânză

  • Amestecăm ambele ingrediente într-un bol și formăm biluțe.
  • Prăjim biluțele și, imediat ce se rumenesc, le scoatem din ulei. 

Cum a luat naștere această rețetă din Spania

În țări precum Spania, oul este considerat un aliment de bază care nu trebuie să lipsească din bucătărie, datorită versatilității sale. Cu acest produs bogat în proteine, se poate improviza mereu un preparat delicios și simplu cum ar fi o omletă cu cartofi, ouă umplute, ideale ca aperitiv la masă, sau o omletă cu porumb și ardei, perfectă pentru cină.

În plus, ouăle conțin acid folic. Aceasta este o vitamină esențială în special pentru femeile însărcinate și pentru dezvoltarea corectă a fătului. De asemenea, ouăle sunt o sursă de antioxidanți precum luteina și zeaxantina, care contribuie la sănătatea ochilor. 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

branza
gratar
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

 
 
x close