Dieta antiinflamatoare care taie pofta de mâncare și accelerează arderea grăsimilor - secretul siluetei lui Jennifer Aniston sau Demi Moore

O dietă creată în urmă cu aproape trei decenii revine în atenție, pe fondul interesului crescut pentru alimentația antiinflamatoare. Urmată de vedete precum Jennifer Aniston și Demi Moore, aceasta promite controlul apetitului, arderea grăsimilor și reducerea inflamației, fără pastile, injecții sau metode extreme.

Este vorba despre Dieta Zone, un plan alimentar conceput de biochimistul american dr. Barry Sears, care pune accent pe echilibru metabolic, nu pe restricții drastice. Obiectivul dietei este scăderea poftei de mâncare, diminuarea inflamației cronice și pierderea sănătoasă în greutate.

Ce este Dieta Zone și de ce a atras atenția vedetelor

Dieta Zone a fost adoptată de-a lungul timpului de numeroase celebrități, printre care Jennifer Aniston, Renée Zellweger și Demi Moore, dar și de milioane de oameni din întreaga lume. Regimul se bazează pe un raport precis al macronutrienților la fiecare masă: 40% carbohidrați, 30% proteine și 30% grăsimi.

Carbohidrații provin în principal din legume și fructe cu indice glicemic scăzut, proteinele din surse slabe, iar grăsimile din alimente bogate în acizi grași nesaturați, precum uleiul de măsline, nucile sau avocado, potrivit The Telegraph.

La baza acestui sistem stă ideea că un aport corect echilibrat ajută organismul să rămână într-o „zonă” metabolică optimă, unde inflamația este redusă, iar hormonii care controlează foamea funcționează eficient. Tocmai de aceea, dieta a devenit atractivă pentru cei care vor rezultate constante, nu rapide și instabile.

Proteine slabe, legume multe și grăsimi bune

Structura dietei este simplă, dar riguroasă. Proteinele recomandate includ carne slabă de pui sau curcan, pește, albușuri de ou, lactate degresate și tofu. Acestea sunt completate de cantități generoase de legume fără amidon, precum broccoli, conopidă, ciuperci sau ardei, dar și de fructe cu conținut redus de zahăr.

Grăsimile nu sunt eliminate, ci atent selectate. Uleiul de măsline, avocado, nucile și semințele sunt considerate esențiale pentru menținerea sațietății și pentru efectul antiinflamator.

O masă standard în Dieta Zone are aproximativ 400 de calorii, în jur de 30 de grame de proteine, 40 de grame de carbohidrați net și mai puțin de 12 grame de grăsimi. Gustările respectă aceleași proporții, pentru a menține stabil nivelul glicemiei pe parcursul zilei.

Dr. Barry Sears recomandă o regulă vizuală ușor de aplicat: o treime din farfurie să fie ocupată de proteine, două treimi de legume, iar la final să se adauge o cantitate mică de grăsimi sănătoase.

De ce este considerată o dietă antiinflamatoare

Unul dintre cele mai importante argumente în favoarea acestui regim este capacitatea sa de a reduce inflamația. Dieta Zone a fost printre primele care au atras atenția asupra rolului inflamației cronice de grad scăzut în apariția bolilor metabolice.

Specialiștii subliniază că inflamația este strâns legată de diabetul de tip 2, bolile cardiovasculare și rezistența la insulină. Prin echilibrul dintre proteine, carbohidrați și grăsimi, dieta stimulează hormonul GLP-1, responsabil de senzația de sațietate, ceea ce duce la un control mai bun al apetitului.

„O masă Zone echilibrată poate ține foamea sub control timp de patru-cinci ore,” explică Dr. Sears.

Slăbire lentă, dar stabilă

Rezultatele în ceea ce privește greutatea apar treptat. Pierderea estimată este de aproximativ 0,5 kilograme de grăsime la fiecare două săptămâni. Studiile indică o scădere medie de circa 6 kilograme într-un an, iar în unele cazuri peste 10 kilograme, fără pierdere semnificativă de masă musculară.

Pentru a amplifica efectul antiinflamator, dr. Sears recomandă și suplimente cu omega-3 și polifenoli. Potrivit acestuia, aceste substanțe contribuie la reducerea inflamației și la repararea dezechilibrelor cauzate de rezistența la insulină.

Ce spun nutriționiștii

Chiar dacă dieta antiinflamatoare care taie pofta de mâncare și accelerează arderea grăsimilor are numeroși adepți, specialiștii atrag atenția că structura strictă poate fi dificil de menținut pentru unele persoane. Pe termen lung, succesul depinde mai puțin de respectarea matematică a raportului de macronutrienți și mai mult de consecvență și de calitatea alimentelor alese.

Comparativ cu regimuri moderne, precum dieta mediteraneană, Dieta Zone dispune de mai puține dovezi solide pe termen lung în prevenția bolilor cardiovasculare. Totuși, rămâne un plan alimentar echilibrat, cu reguli clare, preferat de cei care au nevoie de structură.

„Principiile de bază sunt sănătoase și pot ajuta la pierderea în greutate, reducerea inflamației și stabilizarea glicemiei,” spune nutriționistul Raquel Britzke.

Pentru mulți, acesta este motivul pentru care Dieta Zone continuă să fie relevantă, la aproape 30 de ani de la apariție, inclusiv în rândul celebrităților care caută rezultate sustenabile.

