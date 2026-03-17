DCNews COMPAS COMPAS: Exerciții de comunicare și valori personale cu studenții de la Universitatea Titu Maiorescu
Data actualizării: 14:36 17 Mar 2026 | Data publicării: 14:35 17 Mar 2026

COMPAS: Exerciții de comunicare și valori personale cu studenții de la Universitatea Titu Maiorescu
Autor: Editor Team

COMPAS: Exerciții de comunicare și valori personale cu studenții de la Universitatea Titu Maiorescu COMPAS: Exerciții de comunicare și valori personale cu studenții de la Universitatea Titu Maiorescu

Astăzi, Gabriel Nuță Stoica și Prof. Sorin Ivan s-au întâlnit cu studenții de la Universitatea Titu Maiorescu, într-o sesiune interactivă dedicată dezvoltării abilităților de comunicare și autocunoaștere.

Alături de grupa 2, studenții au participat la un exercițiu de tip „stop-cadru”, unde au analizat modul în care este susținut un discurs: prima impresie, contactul vizual, postura, gesturile, ritmul vocii și structura mesajului. Activitatea a fost gândită ca un joc interactiv, în care colegii au oferit feedback și au identificat elementele care fac un discurs mai convingător.

Cu grupa 3, întâlnirea a continuat cu o activitate de introducere și reflecție asupra valorilor personale. Studenții au completat o fișă de valori și au selectat cele mai importante cinci pentru ei, precum fericirea, echilibrul, sănătatea, onestitatea sau încrederea, discutând despre rolul acestora în viața personală și profesională.

Întâlnirea a fost una dinamică, plină de idei, dezbateri și exerciții practice menite să dezvolte comunicarea, încrederea în sine și claritatea valorilor personale.

Proiect: „COMPAS: Comunicarea, primul pas spre succes” Cod SMIS: 317576

Proiect co-finanțat prin Programul Educație și Ocupare 2021–2027

Pentru informații despre alte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, accesați https://mfe.gov.ro/ 

