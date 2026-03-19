COMPAS: Cum îți înțelegi reacțiile și îți construiești direcția în era informației

Întâlnirea a inclus un exercițiu practic – un set de 25 de întrebări – prin care studenții și-au putut identifica propriul stil de reacție la informație:

- impulsiv și orientat spre dramatism

- echilibrat, bazat pe gândire critică

- sau evitant, prin retragere

Discuția a evidențiat idei-cheie precum:

- impactul „doomscrolling”-ului asupra stării emoționale

- biasul de negativitate și modul în care ne influențează deciziile

- importanța verificării surselor și a contextului

- necesitatea unei „igiene informaționale” sănătoase

Mesajul principal: Nu putem controla toate știrile, dar putem controla modul în care le consumăm și reacționăm la ele.

În a doua parte, discuția s-a mutat către leadership personal și construcția viitorului, pornind de la un exercițiu simplu: scrierea visului pe hârtie.

Studenții au descoperit că:

atunci când îți definești clar obiectivele, începi să vezi oportunitățile din jur

scrierea transformă un vis într-un plan concret

planificarea reduce anxietatea și crește sentimentul de control

Mesajele cheie ale întâlnirii:

„Dacă nu știi ce cauți, nu vei vedea oportunitatea.”

„Anxietatea scade acolo unde începe planificarea.”

„Leadership-ul personal începe cu onestitatea față de sine.”

O întâlnire despre claritate, responsabilitate și echilibru într-o lume dominată de informație.



