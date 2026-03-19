COMPAS: Cum îți înțelegi reacțiile și îți construiești direcția în era informației
Data actualizării: 09:42 19 Mar 2026 | Data publicării: 09:40 19 Mar 2026

COMPAS: Cum îți înțelegi reacțiile și îți construiești direcția în era informației
Autor: Editor Team

COMPAS: Cum îți înțelegi reacțiile și îți construiești direcția în era informației

Radu Leca și Gabriel Nuță Stoica s-au întâlnit cu studenții de la Universitatea Titu Maiorescu, într-o sesiune interactivă despre un subiect esențial: Cum gestionăm știrile negative fără să ne pierdem echilibrul.

Întâlnirea a inclus un exercițiu practic – un set de 25 de întrebări – prin care studenții și-au putut identifica propriul stil de reacție la informație:

- impulsiv și orientat spre dramatism
- echilibrat, bazat pe gândire critică
- sau evitant, prin retragere

Discuția a evidențiat idei-cheie precum:

- impactul „doomscrolling”-ului asupra stării emoționale
- biasul de negativitate și modul în care ne influențează deciziile
- importanța verificării surselor și a contextului
- necesitatea unei „igiene informaționale” sănătoase

Mesajul principal: Nu putem controla toate știrile, dar putem controla modul în care le consumăm și reacționăm la ele.
În a doua parte, discuția s-a mutat către leadership personal și construcția viitorului, pornind de la un exercițiu simplu: scrierea visului pe hârtie.

Studenții au descoperit că:

  • atunci când îți definești clar obiectivele, începi să vezi oportunitățile din jur

  • scrierea transformă un vis într-un plan concret

  • planificarea reduce anxietatea și crește sentimentul de control

Mesajele cheie ale întâlnirii:

 „Dacă nu știi ce cauți, nu vei vedea oportunitatea.”
 „Anxietatea scade acolo unde începe planificarea.”
 „Leadership-ul personal începe cu onestitatea față de sine.”

O întâlnire despre claritate, responsabilitate și echilibru într-o lume dominată de informație.

Proiect: „COMPAS: Comunicarea, primul pas spre succes” Cod SMIS: 317576

Proiect co-finanțat prin Programul Educație și Ocupare 2021–2027

Pentru informații despre alte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, accesați https://mfe.gov.ro/ 

compas
Cele mai noi știri
Publicat acum 18 minute
„Roșu direct (scene de la marginea fotbalului)”, la Teatrul Masca
Publicat acum 20 minute
Libanul ia o decizie istorică împotriva Iranului și teroriștilor Hezbollah
Publicat acum 22 minute
Sectorul 4 introduce un program permanent de curățenie stradală
Publicat acum 31 minute
49 de animale, mistuite de flăcări într-un adăpost din Dâmbovița: Apel la responsabilitate și controale reale
Publicat acum 40 minute
Ciprul pregătește schimbări privind bazele britanice de pe teritoriul său. Anunțul președintelui
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 4 ore si 35 minute
Ce urmează după căderea Guvernului Bolojan: 5 variante pentru Palatul Victoria
Publicat acum 14 ore si 28 minute
Marii câștigători ai încrâncenării PSD - PNL pe buget
Publicat acum 6 ore si 5 minute
Buget 2026: S-a tranșat problema din coaliție. Ilie Bolojan a fost de acord cu pachetul social al PSD. Banii, luați de la magistrați
Publicat acum 6 ore si 55 minute
Horoscop 19 martie 2026. Lună Nouă în Pești. Previziuni toate zodiile
Publicat acum 4 ore si 4 minute
Culisele adoptării bugetului pe 2026. Victor Ponta spune ce se va întâmpla, de fapt
 
realpolitik pierde europa fiindca sta de o parte in razboiul din golf Realpolitik: pierde Europa fiindcă stă de-o parte în războiul din Golf?

de Val Vâlcu

solutia simpla la criza zapezii de neimaginat in romania Soluția simplă la ”criza zăpezii”, de neimaginat în România

de Val Vâlcu

platforma sau norma o noua dezbatere dupa o drama nationala Platforma sau norma? O nouă dezbatere după o dramă națională

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
