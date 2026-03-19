COMPAS: Cum îți înțelegi reacțiile și îți construiești direcția în era informației

Radu Leca și Gabriel Nuță Stoica s-au întâlnit cu studenții de la Universitatea Titu Maiorescu, într-o sesiune interactivă despre un subiect esențial: Cum gestionăm știrile negative fără să ne pierdem echilibrul.
Întâlnirea a inclus un exercițiu practic – un set de 25 de întrebări – prin care studenții și-au putut identifica propriul stil de reacție la informație:
- impulsiv și orientat spre dramatism
- echilibrat, bazat pe gândire critică
- sau evitant, prin retragere
Discuția a evidențiat idei-cheie precum:
- impactul „doomscrolling”-ului asupra stării emoționale
- biasul de negativitate și modul în care ne influențează deciziile
- importanța verificării surselor și a contextului
- necesitatea unei „igiene informaționale” sănătoase
Mesajul principal: Nu putem controla toate știrile, dar putem controla modul în care le consumăm și reacționăm la ele.
În a doua parte, discuția s-a mutat către leadership personal și construcția viitorului, pornind de la un exercițiu simplu: scrierea visului pe hârtie.
Studenții au descoperit că:
atunci când îți definești clar obiectivele, începi să vezi oportunitățile din jur
scrierea transformă un vis într-un plan concret
planificarea reduce anxietatea și crește sentimentul de control
Mesajele cheie ale întâlnirii:
„Dacă nu știi ce cauți, nu vei vedea oportunitatea.”
„Anxietatea scade acolo unde începe planificarea.”
„Leadership-ul personal începe cu onestitatea față de sine.”
O întâlnire despre claritate, responsabilitate și echilibru într-o lume dominată de informație.
Proiect: „COMPAS: Comunicarea, primul pas spre succes” Cod SMIS: 317576
Proiect co-finanțat prin Programul Educație și Ocupare 2021–2027
Pentru informații despre alte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, accesați https://mfe.gov.ro/
Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News