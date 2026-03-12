Studenții de la Titu Maiorescu au învățat cum se organizează o conferință de presă

În cadrul întâlnirii, studenții au aflat cum pot fi anticipate subiectele de interes pentru media, cum se aduce o temă pe agenda publică și cum sunt prezentate informațiile despre un eveniment, proiect sau chiar despre o situație de criză din cadrul unei organizații. Au fost discutate atât avantajele organizării unei conferințe de presă – transmiterea eficientă a mesajelor – cât și riscurile posibile, precum întrebările dificile sau situațiile tensionate.

Cursul a abordat și structura unei conferințe de presă, de la declarația inițială și sesiunea de întrebări și răspunsuri, până la organizarea unei recepții de presă, unde evenimentul capătă și o componentă socială.

Studenții au participat, de asemenea, la un exercițiu practic în care au analizat pașii esențiali pentru organizarea unui astfel de eveniment: stabilirea obiectivului și a mesajului-cheie, alegerea tipului de media invitată, pregătirea mapei de presă, logistica tehnică, scenografia, precum și etapele de după eveniment – transmiterea comunicatelor, monitorizarea aparițiilor în presă și menținerea legăturii cu jurnaliștii.

Studenții au fost receptivi și implicați, participând activ la exercițiile și dezbaterile din cadrul cursului.

