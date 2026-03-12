€ 5.0938
Incident armat la o sinagogă din Statele Unite. Primele imagini / video
Data publicării: 20:27 12 Mar 2026

Incident armat la o sinagogă din Statele Unite. Primele imagini / video
Autor: Ioan-Radu Gava

interior sinagoga Foto: Unsplash

Joi, la o sinagogă din statul american Michigan a avut loc un schimb de focuri între un individ înarmat și agenții de securitate.

Un schimb de focuri între un individ înarmat şi agenţi de securitate a avut loc la o sinagogă din West Bloomfield, statul american Michigan, unde se află în desfăşurare o vastă operaţiune a forţelor de ordine, potrivit poliţiei şi guvernatorului statului, relatează Reuters şi AFP.

"Cel puţin un individ se află în sinagogă. Agenţii de securitate l-au reperat şi a urmat un schimb de focuri", a declarat şeriful comitatului Oakland, Michael Bouchard, pentru CNN.

Atac armat la o universitate din SUA. Două persoane au fost rănite

"Urmăresc relatările despre un schimb de focuri în desfăşurare la Temple Israel din West Bloomfield. Colaborăm cu poliţia statului Michigan pentru a obţine mai multe informaţii", a scris guvernatoarea Gretchen Whitmer pe reţeaua X.

"Este sfâşietor. Comunitatea evreiască din Michigan trebuie să poată trăi şi practica credinţa sa în pace. Antisemitismul şi violenţa nu îşi au locul în Michigan", a adăugat ea.

Imagini video de pe reţelele de socializare au arătat un fum negru ieşind dintr-o clădire prezentată ca fiind sinagoga Temple Israel.

<blockquote class="twitter-tweet" data-media-max-width="560"><p lang="en" dir="ltr">???? DEVELOPING: CAR CRASHES INTO JEWISH SYNAGOGUE IN MICHIGAN - ACTIVE SHOOTER REPORTED<br><br>• Vehicle deliberately driven into Temple Israel in West Bloomfield, Michigan, officials say<br>• Reports indicate shots were fired after the crash<br>• The vehicle caught fire after striking the… <a href="https://t.co/lAtCANZZb5">pic.twitter.com/lAtCANZZb5</a></p>&mdash; Breaking911 (@Breaking911) <a href="https://twitter.com/Breaking911/status/2032146375731724394?ref_src=twsrc%5Etfw">March 12, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

sua
michigan
sinagoga
