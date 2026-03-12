€ 5.0938
|
$ 4.4079
|

Subcategorii în Economie

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0938
|
$ 4.4079
 
DCNews Economie Cu cât crește salariul minim brut începând cu data de 1 iulie 2026
Data actualizării: 21:46 12 Mar 2026 | Data publicării: 21:46 12 Mar 2026

Cu cât crește salariul minim brut începând cu data de 1 iulie 2026
Autor: Anca Murgoci

bani Sursa foto: https://www.freepik.com/, @johan111 / bani

Crește salariul minim brut începând cu data de 1 iulie 2026.

Guvernul a aprobat joi Hotărârea care prevede majorarea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată la 4.325 lei lunar, începând cu data de 1 iulie 2026, faţă de 4.050 lei cât este în prezent, a anunţat Ministerul Muncii.

„Am luptat pentru creşterea salariului minim pentru că ştiu că, pentru sute de mii de români, acesta nu este doar un indicator economic, ci venitul de care depinde viaţa de zi cu zi. Vorbim despre oameni care muncesc cinstit şi care merită să trăiască cu demnitate din munca lor. Majorarea salariului minim înseamnă mai multă siguranţă, o putere de cumpărare mai mare şi o barieră împotriva abuzurilor şi a muncii la negru. Am susţinut această măsură pentru că eu cred că munca trebuie respectată, nu exploatată. Iar rolul nostru este să fim de partea celor care muncesc, să le oferim protecţie şi şansa la un trai mai bun", a declarat ministrul Muncii, Familiei, Tineretului şi Solidarităţii Sociale, Petre-Florin Manole, într-un comunicat.

Din luna iulie 2026, tariful orar va fi de 25,949 lei/oră pentru un program complet de lucru de 166,667 ore, în medie, pe lună.

Majorarea reprezintă o creştere de 6,8%, ceea ce în valoare absolută înseamnă 275 de lei în sumă brută. În valoare netă, salariul va fi de 2.699 lei (cu deducerea de 200 lei), majorarea pe net fiind de 125 lei.

În România, beneficiază în prezent de salariul de bază minim brut garantat în plată un număr de 831.382 de salariaţi, a mai precizat Ministerul Muncii.

De majorarea salariului de bază minim brut pe ţară vor beneficia un număr de 1.759.027 salariaţi. 

VEZI ȘI: Ilie Bolojan, declarații după ședința de Guvern în care s-a aprobat bugetul pe 2026 / Update: CES, aviz favorabil 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

salariu minim
florin manole
ministrul muncii
2026
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 20 minute
Cu cât crește salariul minim brut începând cu data de 1 iulie 2026
Publicat acum 48 minute
Descoperire surprinzătoare în New Mexico: Ce arată o tibie veche de 74 de milioane de ani
Publicat acum 1 ora si 1 minut
Te poți apăra de un urs care te atacă? Ce pățești dacă îl rănești sau îl ucizi: Explicația ministrului Mediului / video
Publicat acum 1 ora si 3 minute
SUA trag un semnal de alarmă în NATO după decizia Cehiei privind bugetul apărării
Publicat acum 1 ora si 38 minute
Guvernul Marii Britanii a doborât mai multe drone provenite din Iran. Unele au rănit mai mulți oameni
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 12 ore si 4 minute
Holograf, în doliu: A murit Mugurel Vrabete, basistul trupei. UPDATE: S-a aflat cauza decesului
Publicat acum 4 ore si 54 minute
Bogdan Chirieac remarcă o schimbare față de România la Volodimir Zelenski, după 4 ani de război
Publicat acum 13 ore si 26 minute
Război în Orientul Mijlociu/ZIUA 13. Iranul neagă că ar fi minat Strâmtoarea Ormuz
Publicat acum 14 ore si 38 minute
Horoscop 12 martie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Publicat acum 12 ore si 0 minute
Șocul trăit de Ciucu în traficul din București. A convocat imediat Poliția Locală
 
solutia simpla la criza zapezii de neimaginat in romania Soluția simplă la ”criza zăpezii”, de neimaginat în România

de Val Vâlcu

platforma sau norma o noua dezbatere dupa o drama nationala Platforma sau norma? O nouă dezbatere după o dramă națională

de Val Vâlcu

rodica mitu nu avea impulsul de a merge dar a avut impulsul de a trai 31 ianuarie o zi a oftatului in culori trei ani fara colega noastra de la dc news Rodica Mitu nu avea impulsul de a merge, dar a avut impulsul de a trăi. 31 ianuarie, o zi a oftatului în culori: Trei ani fără colega noastră de la DC News

de Anca Murgoci

vezi arhiva de editoriale
 
x close