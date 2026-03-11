Șantierul naval Damen Galați dispune de toate dotările necesare pentru a proiecta și produce nave pentru Forțele Navale Române, care pot fi finanțate prin programul european SAFE, concentrându-se, până în anul 2040, pe investiții în domeniul militar în valoare de 135 de milioane de euro. În acest moment, la șantierul din Galați se proiectează și se produc diferite nave, a declarat Gheorghe Savu, director Damen Naval România.

Informațiile vin după ce, la jumătatea anului trecut, directorul Damen Naval România anunța, în exclusivitate pentru trustul DC News Media Group, transformarea șantierului naval din Galați în șantier militar, menționând rolul său strategic în producția de nave militare de suprafață la nivel global.

Damen Galați poate produce nave militare

„Îmi amintesc Breaking News-ul: Șantierul Naval Galați devine șantier militar. Este puțin exagerat. Șantierul Naval Damen Galați devine un șantier care se concentrează preponderent pe producție militară. Aș zice că în următorii 10-15 ani producția militară va fi preponderentă în acel șantier. Sigur că transformarea nu este deloc un proces simplu, pentru că producția militară presupune niște rigori atât calitative - ceea ce înseamnă investiții foarte mari în tehnologie, dar și din punct de vedere al securității. Trebuie asigurată securitatea industrială, cea perimetrală, securitatea documentelor, a personalului și a informațiilor. Și tot acest proces este în plină derulare la Galați.

Avem un program de investiții până în 2040, care se ridică la peste 135 de milioane de euro. Unele sunt în fază foarte avansată acum. Principalele investiții pe care le facem sunt în construirea de noi hale de producție, pentru că, mai nou, navele militare nu se mai construiesc în câmp deschis. Ele trebuie protejate. Se asigură și o mai bună calitate a lucrărilor și mai bune condiții de lucru pentru muncitori. Dar se asigură și securitatea navei în sine, se poate păstra secretul acestei construcții. Spre exemplu, în prezent suntem în fază de finalizare a unei hale în care se vor produce, concomitent, două fregate de 150 metri fiecare și de 7300 de tone de plasament. Sunt investiții atât în liniile tehnologice, cât și în halele de producție și investiția în oameni.

Vorbim despre un succes de investiție străină în industria de apărare națională a României. Firma Damen e o firmă multinațională, care este prezentă în toată lumea. Avem peste 30 de șantiere în diverse părți ale globului. Angajăm peste 12.000 de oameni, însă cea mai importantă investiție a companiei din perspectivă militară este cea din România. La ora actuală și în perspectivă, Damen își propune să își construiască navele militare numai în România. Din acest motiv dezvoltăm atât de mult facilitatea pe care o avem la Galați. Sunt 3.500 de angajați în Olanda și 2.000 în România. Dintre cei 2.000, nu există niciun olandez, toți sunt români. Este o încredere totală pe care compania Damen o are în capacitatea românilor de a manageria o astfel de companie”, a declarat Gheorghe Savu, la cea de-a doua ediție a DEFENSE ROMANIA SECURITY DIALOGUE 2026 (DSD 26) - „Europa, Statele Unite și dezvoltarea industriei de apărare”.

Capacitate navală avansată la șantierul de la Galați

„Portofoliul companiei Damen este mare. Noi producem multe tipuri de nave în lume. În ceea ce privește producția din România, dacă am produs și din domeniul securității maritime, și din domeniul protecției forței, ne vom concentra de acum înainte spre proiecția forței și pe nave combatante, care vor fi produse la Galați.

Damen a gândit să construiască la Galați ceea ce noi numim deja un cluster. Deci, România, în acest moment, deține la Galați un cluster naval militar, adică un set de capabilități, care permite proiectarea, producția și asigurarea ciclului de viață al navei. În momentul acesta, România poate spune că este una dintre foarte puținele țări europene care are pe teritoriul național capacitatea de a proiecta, de a produce și de a asigura suportul logistic pe toată durata de viață a navelor. Eu insist pe suportul logistic, care devine extrem de important în contextul a ce se întâmplă în regiunea extinsă a Mării Negre. O navă construită în România, o navă care e proiectată în România poate să beneficieze de sprijinul logistic pe toată durata de viață a navei”, a mai explicat acesta.

Șantierul Damen Galați, portofoliu larg de nave produse

Damen Galați a produs nu mai puțin de 31 de nave militare pentru 13 state, între care state membre ale NATO și ale Uniunii Europene, potrivit directorului companiei.

„Din perspectiva facilităților de producție în România, șantierul de la Galați este, de departe, cel mai complex și cel mai modern șantier din această regiune - și nu numai. În prezent, angajăm 1.750 de oameni, la care se adaugă peste 1.000 de oameni care lucrează pentru subcontractorii noștri și care depind în totalitate de ceea ce se întâmplă la Galați. Am reușit în ultimii 25 de ani, pentru că avem acest șantier din 1999, să livrăm peste 400 de nave - de toate tipurile: și militare, și civile pentru piața externă. Am livrat 31 de nave militare pentru 13 state, inclusiv NATO și UE. Acest șantier și-a dovedit capacitatea de a produce una dintre cele mai complexe, moderne și mai mari nave militare care s-au construit vreodată în Europa. E vorba de cel produs pentru Forțele Navale Olandeze, Combat Support Ship. Această navă a fost construită în timpul pandemiei și livrată la timp. Ne-a pus anumite probleme tehnice. De exemplu, n-a putut fi lansată toată, la apă, dintr-odată, pentru că este prea lungă, iar calea noastră de lansare nu permite. Investiții majore se fac și acolo în așa fel încât să lansăm la apă navele complet construite în Galați.

Ceea ce face ca Damen să aibă unicitate din această perspectivă este proximitatea capacității de proiectare lângă capacitatea de producție. Avem la Galați ceea ce numim Marine Engineering Galați, Institutul de proiectări militare al Damen. Deci toate navele militare ale Damen sunt proiectate în România de către acest institut. Avem peste 200 de ingineri, toți români, angajați în cadrul acestuia. Principalele preocupări ale institutului sunt două: Programul de fregate pentru Germania - care se proiectează la Galați, dar producția e în Germania -, și Programul de fregate pentru Olanda și Belgia, care se proiectează la Galați și care, în curând, va include aceste fregate în producție la Galați. Din acest motiv facem atât de multe modificări și transformări ale șantierului. Să fie capabil să producă astfel de fregate.

Portofoliul Șantierului Damen Galați este destul de larg. Se duce spre zona de securitate maritimă și spre nave de luptă. Am proiectat și am produs la Galați OPV-uri 2000, care sunt foarte similiare, din câte știm noi, cu cele pe care Forțele Navale Române și le doresc și care sunt finanțate prin programul SAFE. Damen poate să construiască astfel de nave în condițiile SAFE, le putem face până în 2030 în condiții tehnico-operaționale care îndeplinesc în totalitate cerințele Forțelor Navale. Așteptăm dacă și industria privată din România primește același sprijin ca industria de stat”, a mai punctat Gheorghe Savu, director Damen Naval România.