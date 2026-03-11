Investiții în comunitățile din Maramureș. Președintele AFM: Plus valoare pentru întreaga Românie

”Am continuat seria vizitelor de lucru în teritoriu, iar astăzi am fost în județul Maramureș, unde am avut o întâlnire cu primarii și reprezentanții administrațiilor locale pentru a discuta despre proiectele finanțate prin Administrația Fondului pentru Mediu și despre oportunitățile de investiții pentru comunități.

Maramureșul este o zonă extrem de importantă pentru România, o regiune emblematică prin identitatea, tradițiile și potențialul său de dezvoltare.

Investițiile în această parte a țării înseamnă nu doar dezvoltare locală, ci și plus valoare pentru întreaga Românie.

Prin programele AFM, în județul Maramureș vorbim despre 38 de proiecte, cu o valoare totală de peste 136,7 milioane de lei, investiții care vizează modernizarea sistemelor de iluminat public și dezvoltarea infrastructurii de apă și canalizare.

La întâlnire au fost prezenți președintele Consiliului Județean Maramureș și vicepreședinte PSD, Gabriel Valer Zetea, precum și secretarul de stat în Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, Butuza Cosmin. Împreună am discutat despre proiectele în derulare și despre modul în care putem continua să susținem investițiile care contribuie la dezvoltarea comunităților.

Investițiile în infrastructură și în proiecte de mediu înseamnă, în final, investiții în oameni și în viitorul comunităților noastre” scrie Florin Bănică, președintele AFM, pe Facebook.