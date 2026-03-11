Suma uriașă pe care o pierde Iranul după ce a anunțat că se retrage de la Cupa Mondială 2026 organizată în SUA, Mexic și Canada

Nu este clar dacă hotărârea Iranului este definitivă, notează DPA.

Anunțul Iranului despre Cupa Mondială 2026 din SUA, Mexic și Canada

"De când acest guvern corupt l-a asasinat pe liderul nostru, nu avem condiţii în care să putem participa la Cupa Mondială", a spus ministrul Sporturilor iranian Donyamali în cadrul unui interviu televizat.

"Având în vedere măsurile rău intenţionate luate împotriva Iranului, două războaie ne-au fost impuse în decurs de opt sau nouă luni, iar câteva mii de oameni de-ai noştri au fost ucişi. Prin urmare, cu siguranţă nu avem nicio posibilitate de a participa în acest fel, a mai spus oficialul din Iran.

Suma colosală ce ar putea să o piardă Iran dacă nu va participa la CM 2026

Renunțând la participarea la turneul final de fotbal 2026, unde ar fi urmat să joace meciurile din grupa G, la Los Angeles și la Seattle, SUA, Iran va pierde și bonusul de 10 milioane de dolari, sumă acordată de FIFA naționalelor calificate.

Mai mult, decizia de a renunța la CM 2026, poate să aducă o excludere Iranului din preliminariile pentru următorul Mondial, cel din anul 2030.

