Data actualizării: 22:38 03 Mar 2026 | Data publicării: 22:36 03 Mar 2026

Universitatea Cluj revine spectaculos și învinge Hermannstadt în Cupa României. Cu cine se va duela în semifinale
Autor: Andrei Itu

Foto arhivă DC News - U Cluj

Universitatea Cluj s-a calificat în semifinalele Cupei României la fotbal, marţi seara, după ce a învins-o pe FC Hermannstadt pe Cluj Arena.

Hermannstadt a deschis scorul prin Moonga Simba, în minutul 52, însă U a întors rezultatul în ultimele 20 de minute ale meciului, scor final 2-1.

Universitatea Cluj - Hermannstadt, rezultat decis de golurile lui Mendy și Macalou

Francezul Oucasse Mendy, în minutul 73, a restabilit egalitatea cu o foarfecă din marginea careului mic. Ivorianul Issouf Macalou, în minutul 81, a marcat golul victoriei după o acţiune pe cont propriu.

Cu cine ar putea juca Universitatea Cluj în semifinalele Cupei României

Pe data de 22 aprilie, în penultimul act, U se va duela cu câştigătoarea dintre FC Argeş - CS Gloria Bistriţa, partidă programată miercuri. pe Stadionul Orăşenesc - Mioveni, ora 17:30, notează Agerpres.

Vezi și - Cine e fotbalistul de la Rapid, implicat într-un accident grav în Bucureşti. Kader Keita ar fi lovit o vârstnică și a fugit de la locul faptei

cupa romaniei
u cluj
hermanstadt
