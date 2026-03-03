Universitatea Cluj revine spectaculos și învinge Hermannstadt în Cupa României. Cu cine se va duela în semifinale

Hermannstadt a deschis scorul prin Moonga Simba, în minutul 52, însă U a întors rezultatul în ultimele 20 de minute ale meciului, scor final 2-1.

Universitatea Cluj - Hermannstadt, rezultat decis de golurile lui Mendy și Macalou

Francezul Oucasse Mendy, în minutul 73, a restabilit egalitatea cu o foarfecă din marginea careului mic. Ivorianul Issouf Macalou, în minutul 81, a marcat golul victoriei după o acţiune pe cont propriu.

Cu cine ar putea juca Universitatea Cluj în semifinalele Cupei României

Pe data de 22 aprilie, în penultimul act, U se va duela cu câştigătoarea dintre FC Argeş - CS Gloria Bistriţa, partidă programată miercuri. pe Stadionul Orăşenesc - Mioveni, ora 17:30, notează Agerpres.

