Universitatea Cluj revine spectaculos și învinge Hermannstadt în Cupa României. Cu cine se va duela în semifinale

Universitatea Cluj s-a calificat în semifinalele Cupei României la fotbal, marţi seara, după ce a învins-o pe FC Hermannstadt pe Cluj Arena.
Hermannstadt a deschis scorul prin Moonga Simba, în minutul 52, însă U a întors rezultatul în ultimele 20 de minute ale meciului, scor final 2-1.
Francezul Oucasse Mendy, în minutul 73, a restabilit egalitatea cu o foarfecă din marginea careului mic. Ivorianul Issouf Macalou, în minutul 81, a marcat golul victoriei după o acţiune pe cont propriu.
Pe data de 22 aprilie, în penultimul act, U se va duela cu câştigătoarea dintre FC Argeş - CS Gloria Bistriţa, partidă programată miercuri. pe Stadionul Orăşenesc - Mioveni, ora 17:30, notează Agerpres.
de Anca Murgoci