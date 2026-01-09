Cristi Chivu, desemnat antrenorul lunii decembrie în Serie A

Premiul de cel mai bun antrenor al lunii decembrie în Serie A a fost acordat românului Cristian Chivu, tehnicianul echipei Inter Milano, a anunțat, vineri, Liga Italiană de Fotbal - Lega Serie A.

Premiul, acordat înaintea meciului Inter - Napoli, de duminică

Premiul, o premieră în scurta carieră de antrenor a lui Chivu, îi va fi înmânat înaintea meciului dintre Inter și Napoli, care va avea loc duminică, de la ora 21:45, pe Stadio „Giuseppe Meazza” din Milano.

La calculul acestui premiu au fost luate în considerare rezultatele a trei etape din Serie A, 14, 15 și 17.

„Cristian Chivu și-a ghidat băieții cu curaj, carismă și sens de apartenență. Ca antrenor, Chivu s-a prezentat pe banca echipei Inter fără temeri, cerând băieților săi să construiască în viteză și să realizeze cât mai multe recuperări ofensive, conjugând propriile idei tactice cu punctele forte ale unei echipe care a reușit să ajunge în finala Ligii Campionilor de două ori în ultimii trei ani.

Cele trei victorii din tot atâtea meciuri din luna decembrie au adus-o pe Inter pe primul loc în clasament, într-o competiție care continuă să țină cu sufletul la gură toți suporterii, după răsturnări de situație și schimbări pe verticală, a declarat administratorul delegat al Lega Calcio Serie A, Luigi De Siervo.

Inter a câștigat în decembrie în Serie A cu Como (4-0, acasă), Genoa (2-1, în deplasare) și cu Atalanta (1-0 în deplasare), potrivit Agerpres.

Cristian Chivu și legătura cu Inter Milano

Fost fundaș la Inter Milano, unde a evoluat între 2007 și 2014, Chivu a preluat echipa în calitate de antrenor în iunie 2025. El a făcut parte din generația istorică care a câștigat tripla în 2010: Serie A, Cupa Italiei și UEFA Champions League, sub comanda lui José Mourinho.

După retragere, Chivu și-a început cariera de antrenor în cadrul academiei clubului, conducând echipa Primavera spre titlul de campioană în 2022. El este, de asemenea, al doilea antrenor român din Serie A după Mircea Lucescu.

