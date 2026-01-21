Tensiuni la Australian Open 2026. Gestul făcut de Aryna Sabalenka, după ce a fost atacată de ucraineanca Oleksandra Oliynykova

Aryna Sabalenka a refuzat să intre într-o discuție în contradictoriu cu ucraineanca Oleksandra Oliynykova, care, după înfrângerea din primul tur de la Australian Open, cu Madison Keys, a atacat-o direct pe liderul mondial pentru atitudinea avută în legătură cu războiul din Ucraina.

Aryna Sabalenka s-a calificat lejer în turul 3 la Melbourne, scor 6-3, 6-1 cu chinezoaica Bai. La conferința de presă de după partidă, bielorusa Aryna Sabalenka a fost chestionată de o mulțime de alte subiecte decât de partida cu Bai.

Sabalenka, informată despre atacul lansat asupra ei de Oliynykova

După ce a fost întrebată despre ținuta "orbitoare" de marți a lui Naomi Osaka, liderul mondial, Sabalenka a fost informată despre atacul ucrainencei Oleksandrei Oliynykova la adresa sa.

După ce a fost învinsă de Keys, ucraineanca a transmis un mesaj manifest către sportivii ruși și bieloruși care susțin războiul declanșat de Putin.

Însă Aryna Sabalenka nu a dorit să intre într-o polemică, menționând că a fost destul de clară în trecut despre acest subiect.

"Dacă aș putea schimba ceva, cu siguranță aș face-o"



"Am vorbit deja mult despre asta. Îmi doresc pace și, dacă aș putea schimba ceva, cu siguranță aș face-o. În rest, nu mai am nimic de spus. Sunt aici pentru tenis. Este un turneu de tenis. Am spus destul și nu vreau să vorbesc despre politică. Mulțumesc!", a declarat Aryna Sabalenka.

Oliynykova, manifest la Australian Open 2026 despre ce se întâmplă în Ucraina

La conferința de presă de după meciul cu Madison Keys, Oliynykova a afișat un tricou pe care era inscripționat un mesaj relevant, în care solicita ajutor pentru protejarea femeilor și copiilor din Ucraina, în contextul războiului cu Rusia.

"Am nevoie de ajutorul vostru pentru a proteja copiii și femeile din Ucraina, însă nu pot vorbi despre asta aici", scria pe tricoul jucătoarei de tenis din Ucraina. Mai mult, prin cuvintele de la final, respectiv "nu pot vorbi despre asta aici", a făcut aluzie la faptul că jucătorilor le este interzis să abordeze subiecte politice în cadrul competițiilor.

Discurs acid în fața jurnaliștilor

În fața ziariștilor, Oleksandra a susținut un discurs manifest. Ea a acuzat mai multți jucători renumiți din Federația Rusă sau Belarus că susțin, în tăcere, războiul. Ucraineanca a nominalizat-o și pe Aryna Sabalenka, chiar dacă mai categorică a fost către Diana Shnaider.

"Simt că trăiesc alături de oameni periculoși. Au convingeri periculoase. Și acțiunile lor sunt periculoase. Vorbesc, de exemplu, despre numărul unu mondial (n.red. Aryna Sabalenka). Știați că ea a semnat lista care îl susținea pe Lukașenko (n.red. președintele Belarusului) în 2020?

În timpul protestelor din Belarus, când străzile erau acoperite de sânge pentru că cei care demonstrau, apărau democrația și cereau alegeri corecte erau reprimați și bătuți. Ei bine, ea a semnat-o și a declarat că Lukașenko era președintele ei", a zis ucraineanca Oleksandra.

