Detalii de ultimă oră despre starea de sănătate a lui Mircea Lucescu. Pleacă în străinătate

Conform Gsp.ro, Mircea Lucescu va fi transportat cu un avion privat la un spital din Belgia ori Italia, pentru a fi continuate investigațiile, dar și tratamentul.

Starea de sănătate a selecționerului Mircea Lucescu era în continuare complicată în această dimineață, fiind monitorizat permanent. Ar fi vorba despre o afecțiune complexă, ce necesită supraveghere constantă și ajustări dese ale tratamentului.

Mesajul FRF despre starea de sănătate a lui Mircea Lucescu

Federația Română de Fotbal a făcut clarificări, marți, 3 februarie, despre starea de sănătate a lui Mircea Lucescu.

”Având în vedere informațiile apărute în mass-media în ultimele zile, în special astăzi, Federația Română de Fotbal face următoarele precizări.

Selecționerul echipei naționale a României, domnul Mircea Lucescu, se află internat în spital pentru supraveghere medicală, unde urmează un tratament antibiotic, ca urmare a unei infecții subcutanate, iar evoluția este favorabilă.

Dorim să subliniem faptul că nu s-a pus niciodată problema transferului domnului Mircea Lucescu către o altă unitate medicală, din țară sau din străinătate.

În acest context, selecționerul Mircea Lucescu transmite următorul mesaj: „Sunt bine, nu sunt motive de îngrijorare. Vă rog frumos să stați liniștiți, s-a exagerat foarte mult. Este pur și simplu un tratament pe care trebuie să îl urmez sub observație”.

Federația Română de Fotbal și Mircea Lucescu mulțumesc tuturor pentru interes și pentru mesajele de susținere și fac apel la respectarea dreptului la viață privată”, conform FRF.

Starea de sănătate a lui Mircea Lucescu este o prioritate, iar ce se întâmplă pe plan sportiv este pus pe pauză, respectiv pregătirile pentru barajul pentru CM 2026 Turcia - România.

