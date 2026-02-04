Scenariu exploziv cu Bolojan - AUR - Nicușor Dan despre șefii serviciilor, propuneri neacceptate de PSD - surse

Surse DC News spun că un lider marcant AUR s-ar fi întâlnit cu Ilie Bolojan, nu știm dacă cu acordul sau fără acordul lui George Simion, având pe masă o listă de aproximativ 30 de parlamentari de la AUR care ar fi dispuși să voteze propunerile lui Nicușor Dan pentru șefii serviciilor, propuneri neacceptate de PSD.

Se spune că ar exista sprijin și din partea POT și SOS, partide aflate într-o zonă de instabilitate în acest moment, astfel încât numirile ar putea trece prin Parlament fără acordul PSD.

Acesta este un scenariu la care se lucrează la București. Nu știm dacă acest lucru este sau nu cu acordul lui George Simion. Este un scenariu vehiculat intens pe culoarele Parlamentului de la București.

DC News tratează informația cu prudență, fără a o prezenta ca fapt confirmat. Rămâne de văzut ce se va întâmpla în continuare privind numirile șefilor serviciilor.

