Cine este generalul Sorin Cîrstea, numit consilier de stat de Nicușor Dan

Președintele României, Nicușor Dan, a semnat vineri, 30 ianuarie 2026, următoarele decrete:

“Decret privind trecerea în rezervă a domnului general – cu patru stele Șomordolea Vasile Mihai din Ministerul Apărării Naționale, la data de 31 ianuarie 2026;

Decret privind eliberarea din funcția de consilier de stat, la cerere, a domnului Mihai Șomordolea, începând cu data de 31 ianuarie 2026;

Decret privind numirea în funcția de consilier de stat, secretar al Consiliului Suprem de Apărare a Țării, a domnului Cîrstea Sorin, începând cu data de 31 ianuarie 2026“, a transmis Administrația Prezidențială.

Cine este Sorin Cîrstea, numit consilier de stat de Nicușor Dan

Generalul Sorin Cîrstea a fost decorat cu Highest Medal of Ghazi (Hero) în anul 2017 de președintele Afganistanului pentru acțiunile sale în misiunile de război din Afganistan.

Conform QMagazine care i-a conturat portretul după ce a fost decorat, Sorin Cîrstea a participat la 5 misiuni în teatrele de operații din Afganistan și Kosovo.

Cea mai înaltă poziție ocupată a fost de comandant al Elementului de sprijin operații psihologice din Pristina, KFOR și din Kabul, Afganistan din cadrul Comandamentului Întrunit ISAF (IJC).

El a fost decorat, în repetate rânduri, datorită activității din țară, dar și din teatrele de operații unde a fost dislocat.

Generalul Sorin Cîrstea este absolvent al Școlii Militare de Ofițeri Activi „Leontin Sălăjan”, arma rachete și artilerie antiaeriană. El este licențiat al Facultății de electromecanică în 1997 și al Facultății de Stiințe, specializarea psihologie în 2005.

