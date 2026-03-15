Nicușor Dan a convocat reprezentanții OMV-Petrom la Cotroceni
Data actualizării: 14:05 15 Mar 2026 | Data publicării: 13:09 15 Mar 2026

Nicușor Dan a convocat reprezentanții OMV-Petrom la Cotroceni
Autor: Bogdan Bolojan

nicusor dan Președintele României, Nicușor Dan. Sursa foto: Agerpres

Nicușor Dan va primi luni dimineață, la ora 10:00, o delegație a companiei OMV Petrom.

Această întrevedere vine într-un moment greu pentru economia națională, la doar câteva zile după ce șeful statului a convocat Consiliul Suprem de Apărare a Țării (CSAT) pentru a analiza impactul conflictului din Orientul Mijlociu asupra pieței carburanților din România.

Contextul este unul de criză, având în vedere că prețul motorinei a ajuns deja la 9 lei pe litru. 

Pe lângă problema prețurilor la pompă, agenda discuțiilor de mâine va include, cel mai probabil, și stadiul proiectului Neptun Deep, pilonul central al strategiei de independență energetică pe care Administrația Prezidențială o promovează intens în acest mandat.

După vizita de săptămâna trecută a președintelui ucrainean Volodîmîr Zelenski, România și-a asumat un rol de hub energetic regional, iar colaborarea cu OMV Petrom este vitală pentru ca acest plan să rămână în grafic, în ciuda riscurilor de securitate de la Marea Neagră.

OMV-Petrom în România 

OMV Petrom controlează în România majoritatea producției de petrol și gaze naturale onshore (pe uscat), extrage cam o treime din consumul național de hidrocarburi și dezvoltă proiectul Neptun Deep în Marea Neagră (împreună cu Romgaz, fiecare 50%), cu foraj în curs și prima producție de gaze estimată în 2027.

Recent, licențele de producție au fost prelungite cu 15 ani (până în 2043), în schimbul creșterii redevențelor onshore cu 40% și asumării costurilor de mediu și dezafectare a puțurilor vechi. Rafinăria Petrobrazi procesează circa 4,5 milioane tone de țiței pe an, iar rețeaua de benzinării numără aproximativ 550–560 de stații sub brandurile Petrom și OMV. Deține și centrala pe gaze de la Brazi (860 MW), care acoperă o parte din electricitatea țării.

