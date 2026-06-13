Vladimir Putin anunţă că Rusia avansează în fiecare zi în Ucraina, Donald Trump încheie o dată la 3 zile războiul cu Iran. Analiza lui Bogdan Chirieac

Președintele american Donald Trump (stânga), președintele rus Vladimir Putin (dreapta). Colaj DCNews/Iulia Horovei. Sursa foto: Agerpres

Analistul politic Bogdan Chirieac a tras concluziile, după ce Vladimir Putin a anunţat că Federaţia Rusă avansează zilnic în Ucraina, în timp ce Donald Trump a anunţat din nou că SUA este foarte aproape de un acord cu Iranul.

Rusia are peste 700.000 de soldaţi desfăşuraţi în zona de război din Ucraina, a declarat vineri preşedintele rus Vladimir Putin, la o întâlnire cu militarii la Kremlin, cu ocazia sărbătorii naţionale de 12 iunie, relatează dpa.

Flancat de ministrul Apărării, Andrei Belousov, Putin a vorbit cu încredere despre victoria din "operaţiunea militară specială" pe care a ordonat-o împotriva ţării vecine în februarie 2022, care a escaladat rapid în cel mai grav conflict din Europa de după Al Doilea Război Mondial.

"Pas cu pas, nu atât de repede pe cât ne-am dori, dar, cu toate acestea, avansăm. Avansăm în fiecare zi", a spus Putin.

Încă din decembrie, în timpul conferinţei sale anuale de presă şi al sesiunii publice de întrebări şi răspunsuri, el vorbise despre aproximativ 700.000 de soldaţi în Ucraina. Atunci, el a spus că aceştia erau în principal tineri, inclusiv dintre cei născuţi în anii 1990, scrie Agerpres.

"Ce transmite exact mesajul lui Putin? Care este obiectivul strategic al lui Donald Trump? Care e cel mai probabil scenariu din perioada următoare?", l-a întrebat jurnalistul România TV Ionuţ Grigore pe Bogdan Chirieac.

"Mesajul lui Vladimir Putin este în mod evident o încurajare pentru ai săi. De 4 ani şi jumătate Rusia a declanşat războiul în Ucraina şi nu s-a ajuns la niciun rezultat palpabil. Eu înţeleg că Ucraina e cu resursele aproape de zero, dar totuşi UE o sprijină în continuare şi o va sprijini în continuare şi asta trebuie să facem. Chiar dacă SUA şi-a redus în mare parte ajutorul pentru Ucraina. În schimb Rusia a ajuns un fel de remorcă la locomotiva chineză.

E greu de spus care este obiectivul strategic al lui Donald Trump. Pentru că dânsul are numeroase obiective strategice. Ştim, însă, ce s-a întâmplat deja. A decuplat SUA de Uniunea Europeană, se implică mai mult în zona Asia-Pacific, a declanşat războiul din Orientul Mijlociu, unde nu s-a ajuns încă la o pace. În America de Sud a reuşit să rezolve problema cu Maduro şi Venezuela. Obiective strategice are numeroase Donald Trump. În perioada următoare, instabilitatea politică internaţională va creşte, nu o să scadă. Să sperăm că se încheie, totuşi, războiul din Iran, a cărui încheiere o anunţă Donald Trump cam o dată la 3 zile. Pentru că blocajul din strâmtoarea Hormuz aproape ne-a băgat pe toţi în criză economică. Nu doar pe România, care are privilegiul de a-l avea pe Ilie Bolojan, care ne-a băgat în recesiune pe persoană fizică. Dar economia mondială a avut de suferit de pe urma acestui război", a declarat Bogdan Chirieac.