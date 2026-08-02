A murit celebrul alpinist Nirmal Purja

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Renumitul alpinist Nirmal Purja a murit într-o avalanşă alături de alţi nouă alpinişti, pe Broad Peak

Echipele de salvare au recuperat trupul renumitului alpinist Nirmal Purja, care şi-a pierdut viaţa alături de ceilalţi nouă membri ai expediţiei sale într-o avalanşă produsă săptămâna aceasta în nordul Pakistanului, a anunţat duminică Alpine Club of Pakistan, au consemnat AFP, dpa, EFE și Agerpres.

Avalanşa a avut loc joi pe Broad Peak - un vârf de peste 8.000 de metri din nordul Pakistanului - întrerupând orice legătură cu expediţia internaţională condusă de alpinistul nepalezo-britanic în vârstă de 43 de ani.

"Echipa de salvare aflată la faţa locului l-a găsit pe Nims Dai (porecla lui Nirmal Purja) la o altitudine de circa 5.700 de metri pe Broad Peak, un munte pe care îl iubea şi care ni l-a răpit", a scris clubul pe reţelele de socializare.

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Nirmal Purja, alpinistul care a doborât numeroase recorduri

Compania sa Elite Exped confirmase deja sâmbătă că niciun membru al expediţiei nu a supravieţuit, iar autorităţile regionale au anunţat anterior că trupurile a trei alpinişti - o femeie din Oman, un bărbat din Nepal şi o femeie din SUA - au fost deja recuperate şi transportate pe calea aerului în oraşul Skardu, vineri. Potrivit Alpine Club of Pakistan, din expediţie mai făceau parte un cetăţean chinez şi alţi câţiva nepalezi.

Tragedia a afectat profund comunitatea alpiniştilor - în special pe cea din Nepal - iar mai multe personalităţi, inclusiv prinţul William, au transmis condoleanţe familiilor victimelor.

Fost membru al Brigăzii Gurkha din cadrul armatei britanice şi, ulterior, al unităţii Special Boat Service a Marinei Regale (Royal Marines), Nirmal Purja a doborât numeroase recorduri de alpinism, după ce s-a dedicat exclusiv acestui sport şi activităţii de ghid montan.

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În 2019, a realizat performanţa de a escalada cele 14 "opt mii" - cele mai înalte vârfuri ale planetei, care se ridică la peste 8.000 de metri - în şase luni şi şase zile, devenind doi ani mai târziu subiectul documentarului Netflix "14 Peaks: Nothing Is Impossible", care i-a adus şi celebritatea.

La începutul acestei săptămâni, el anunţase pe X că este pe cale să devină primul alpinist care cucereşte toate cele 14 vârfuri de peste 8.000 de metri de două ori, fără a utiliza oxigen suplimentar.

"Broad Peak, nu cer nimic altceva decât o ascensiune şi o coborâre în siguranţă", a scris el.

Broad Peak este al doisprezecelea cel mai înalt vârf din lume, este considerat ca presupunând una dintre cele mai dificile şi tehnice ascensiuni dintre toate vârfurile care depăşesc 8.000 de metri altitudine şi a fost escaladat pentru prima dată de o echipă austriacă în 1957.