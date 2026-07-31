Criza energetică din Ungaria dă muniție FIDESZ. Péter Magyar, acuzat de autoritarism și fake-news

Peter Magyar, premierul Ungariei și liderul Tisza - Agerpres

”Luna de miere” a lui Péter Magyar cu electoratul din Ungaria se apropie de sfârșit. Coaliția pe care acesta o conduce trebuie să găsească soluții la criza energetică din Ungaria, accentuată de scăderea nivelului Dunării, care a impus oprirea centralei nucleare de la Packs, și de o defecțiune majoră la termocentrala de la Dunameti.

Guvernul a cerut companiilor și populației să ”facă economie” la electricitate și ia în calcul schimbări legislative care să permită statutului să oprească furnizarea energiei electrice către mari consumatori, la ore de vârf. Rețelele sociale și presa pro-Fidesz, cu puternicul Magyar Nemzet vârf de lance, au criticat ineficiența măsurilor guvernamentale, subliniind că în afară de bârfe, Tisza nu știe să facă mai nimic. Ripost, un tabloid fidel lui Viktor Orban, a publicat mai multe ”bârfe” din campania electorală, adică fake-news-uri care au fost infirmate între timp, dar pe care s-ar fi bazat victoria lui Magyar.

De cealaltă parte, premierul a anunțat, pe pagina sa de Facebook, că repornirea centralei Dunameti ar putea fi devansată, astfel încât după acest week-end rețeaua energetică a Ungariei să funcționeze la capacitate maximă.

Cotidianul Nepszava, cu orientare de centru-stânga, susține că guvernul va solicita celor mai mari consumatori industriali de energie electrică – inclusiv fabricilor de baterii, uzinelor auto, combinatelor chimice și fabricilor de ciment – ​​să își reducă voluntar consumul de energie în perioadele de vârf de sarcină.

Tisza mizează pe campania anti-corupție, Fidesz acuză dictatura lui Magyar

Comentatorii scenei politice din Ungaria au remarcat că strategia guvernului Péter Magyar duce lupta cu Fidesz în plan judiciar, cu acuzații de corupție la adresa guvernării Orban, care ar urma să fie investigate, în vreme ce partidul lui Viktor Orban susține că Tisza se pregătește de instituirea unei dictaturi, folosindu-se de Justiție.

Însă, așa cum atrage atenția Attila Tibor Nagy, editorialist Nepszava, noua majoritate guvernamentală nu a reușit încă să modifice Codul Penal, care în prezent limitează puterile Parchetelor, și nici nu operaționalizat o agenție guvernamentală responsabilă de recuperarea activelor statului și protecția acestora.

Victoria Tisza, bazată pe fake-news, susține tabloidul lui Orban

Ripost, un popular tabloid cu orientare pro-Orban, analizează campania electorală a coaliției de guvernare suținând că aceasta s-a bazat pe fake-news-uri care au mobilizat electoratul. Ca exemplu, este aminitită știrea potrivit căreia dictatorul siria s-ar fi refugiat la Budapesta.

”Informația”, lansată de Péter Magyar pe rețelele de socializare și în presa de stânga în decembrie 2024, acredita zvonul că avionul dictatorului sirian, recent înlăturat de la putere, aterizase în Ungaria. Péter Magyar a publicat chiar și o fotografie drept dovadă, însă s-a dovedit că aceasta fusese realizată în 2012, susține Ripost.

Cu câteva săptămâni înainte de alegeri, partidul Tisza și alți influenceri afiliați acestuia au lansat o nouă temă. Au început să răspândească pe toate platformele ideea că Rusia ar urma să intervină în alegerile parlamentare din aprilie. În acest context, au vehiculat zvonuri conform cărora la Budapesta ar fi sosit agenți ruși care urmau să influențeze în mod evident rezultatele alegerilor în favoarea partidului aflat atunci la guvernare.

După alegeri nu s-a mai vorbit despre agenți ruși, iar dovezi concrete despre influențarea scrutinului nu au fost găsite.

La începutul anului 2026, inclusiv în cadrul conferinței de presă de deschidere a anului, Péter Magyar a afirmat că deține informații concrete conform cărora autoritățile ar putea încerca să creeze panică și să influențeze campania electorală prin atentate sinucigașe sau atacuri externe organizate (precum lovituri cu drone). Președintele partidului Tisza a cerut guvernului să se abțină de la astfel de metode.

Informațiile concrete au fost uitate și de această dată și nimic din ceea ce a susținut Magyar nu s-a întâmplat, arată Ripost.