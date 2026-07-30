Teodora Reșitnec, proaspăta soție a secretarului general al Guvernului, transferată de la Fritz în Executiv, pe un post special

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Loc călduț pentru Teodora Reșitnec în Guvern. Presa scrie că a fost cadou de nuntă pentru proaspăta soție a secretarului general al Guvernului. Tânăra a fost mai întâi angajată de Dominic Fritz, iar, astăzi, ministrul Economiei îi laudă experiența în administrația locală care ar recomanda-o pentru postul din Guvern.

Pe scurt: Cadou de nuntă sau simplă coincidență administrativă? Cu 10 zile înainte de căsătoria cu secretarul general al Guvernului, Dan Reșitnec, Teodora Reșitnec a fost detașată la Ministerul Economiei. Surse citate de Realitatea Plus susțin că funcția ar fi fost adaptată special pentru aceasta, acuzație respinsă de minister.

Teodora Reșitnec, cerută de Ministerul Economiei din Timișoara?

Teodora Reșitnec este soția secretarului general al Guvernului, Dan Reșitnec. Cadou de nuntă aceasta ar fi primit o funcție în Ministerul Economiei. Surse citate de Realitatea Plus susțin că instituția ar fi cerut detașarea acesteia, postul fiind modificat cu dedicație.

Teodora Reșitnec s-a angajat prima oară în 2023, la Primăria Timișoara, condusă de Dominic Fritz. A fost consilier asistent la Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara. În paralel, soțul acesteia, Dan Reșitnec era șeful de cabinet al actualului lider USR, Dominic Fritz.

Declarația de avere a soției - pe numele inițial Lazin - arată că aceasta încasa ca și consilier asistent 45.000 de lei/an. Ca membru al USR, mai primea încă 10.000 de lei, în cadrul unui Birou electoral de circumscripție comunală.

Mai aproape de soț, odată cu unirea destinelor. Povestea detașării la București

La sfârșitul lunii iunie 2026, cuplul și-a unit destinele chiar în fața lui Dominic Friz. Cu doar 10 zile înainte, Teodora Reșitnec a fost detașată la ministerul Economiei la Direcția Administrarea Participațiilor Statului. Sursele din Minister, citate de Realitatea Plus, susțin că un post de referent contractual a fost transformat în referent principal special pentru Teodora Reșitnec.

Irineu Darău apreciază experiența locală a Teodorei Reșitnec

Într-un răspuns pentru presă, Irineu Darău, ministrul Economiei, a declarat că transferul nu a reprezentat o excepție. Detașarea pe funcția publică de execuție vacantă de consilier clasa I, grad profesional principal este temporară, pe o perioadă de cel mult 6 luni (începând cu 10.06.2026). Persoana își păstrează salariul de bază deținut la instituția de origine, cheltuielile fiind preluate temporar de minister, mai arată sursa citată. ”Prin urmare, nu este vorba despre o angajare din afara sistemului bugetar, fără concurs, ci despre o modificare temporară a raportului de serviciu al unui funcționar public existent” conform sursei citate.

Ministerul Economiei mai precizează că detașarea a fost solicitată pentru acoperirea nevoii de personal calificat în cadrul DAPS. Prin urmare, nu este vorba despre o angajare din afara sistemului bugetar, fără concurs, ci despre o modificare temporară a raportului de serviciu al unui funcționar public existent. Instituția a precizat, despre soția secretarului general al Guvernului, că are atât pregătire juridică, cât și experiență în administrația locală.

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