Noua Lege ANI schimbă regulile: Banii cash dispar din declarațiile de avere, iar conturile devin ”intervale”

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Transparența averilor demnitarilor este restrânsă prin două decizii luate în Parlament. După limitarea publicării declarațiilor de avere, parlamentarii au decis și eliminarea obligației de a declara sumele de bani păstrate în numerar, acasă.

Noua Lege ANI protejează banii demnitarilor români. Cei din conturi vor fi încadrați în intervale valorice, iar cei cash, ținuți numerar, nu vor mai fi declarați.

Pe scurt:

Declarația de avere nu dispare. Se transformă în declarație de interese financiare.

Nu va mai cuprinde sumele exacte din conturile bancare, ci doar intervale valorice.

Banii în numerar păstrați în locuință nu vor mai fi declarați.



Declarația de avere nu dispare. Se transformă în declarație de interese financiare

După scandalul generat de secretizarea declarațiilor de avere, luni, în Camera Deputaților, s-a luat o altă decizie care ridică semne de întrebare. Comisia Juridică a stabilit că nu dispar declarațiile de avere și de interese, dar nu vor mai fi publicate integral, ci sub forma unei declarații de interese financiare, în care sumele din conturile bancare sau valoarea activelor vor fi înlocuite cu intervale valorice.

Demnitarii vor depune ca și până acum declarațiile de avere la Agenția Națională de Integritate, dar instituția va prelucra informațiile și va genera automat o ”declarație de interese financiare”, singurul document care va fi publicat pe internet. Prin urmare, românii nu vor mai ști sumele exacte, ci doar intervale valorice.

Banii în numerar păstrați în locuință nu vor mai fi declarați

În plus, astăzi, în Senat, în Comisia Juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări, a fost luată decizia ca politicienii să nu mai fie obligați să-și treacă în declarația de avere și banii cash pe care-i au în casă.

Cu o zi în urmă, legea prevedea o secțiune denumită ”Numerar și active digitale”. Aici, demnitarii erau obligați să-și declare sumele de bani cash pe care le țin în casă, precum și monedele digitale sau virtuale/cryptomonede, a căror valoare depășește 5.000 de euro.

Astfel, senatorii au ridicat mai multe probleme:

trebuie declarați toți banii cash din casă, inclusiv cei ai soției sau altor rude și atunci ANI nu are de unde să știe care sunt banii demnitarului.

soția și soțul nu se află în cele mai bune relații și unul dintre ei nu vrea să-i spună celuilalt câți bani cash deține într-un seif din casă

Modificarea urmează să primească vot final în plenul Senatului, joi, de la ora 16.00.

Citește și: Legea ANI explodează în Senat, după un amendament PSD ”pentru Fritz”

Anterior, proiectul, în forma inițială, secretiza total declarațiile de avere, iar PSD a anunțat că nu-l susține în această formulă, făcând mai multe acuzații și lansând ipoteze grave. În replică, premierul Ilie Bolojan declara că va susține, de la nivel guvernamental, ca proiectul de lege să treacă în formula în care declarațiile de avere să fie publicate, obligatoriu, pe site-urile instituției.

Citește aici: Noua lege ANI, pe care PSD nu o vrea. Ilie Bolojan anunță schimbarea: Declarațiile de avere să fie publicate, în mod obligatoriu, pe site-ul instituției



Obligația de a depune declarații de avere revine persoanelor care ocupă funcții și demnități publice prevăzute de lege: