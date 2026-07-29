„Ciumă roșie“ vs. „pestă hashtag“. Sorin Grindeanu: Nu mă las! Acești oameni sunt un pericol pentru România

Sorin Grindeanu. Foto: Inquam Photos

Sorin Grindeanu, președintele Partidului Social Democrat, a reacționat dur față de adversarii politici după criticile primite pentru că i-a comparat cu o „pestă“, amintind de jignirile încasate de PSD de-a lungul anilor, de la „ciumă roșie“ la „șobolani“.

Invitat telefonic de Victor Ciutacu, la emisiunea Punctul Culminant de la România TV, Sorin Grindeanu a făcut o comparație între apelativele folosite de-a lungul timpului de zona hashtag față de PSD și termenul de „pestă“ pentru care liderul PSD l-a folosit față de adversarii politici.

„S-au enervat acești domni că acum câteva zile le-am spus că sunt ca o pestă. Pestă, hashtag. Am văzut tot felul de plăpânzi din ăștia care dau ochii peste cap, că vai, vai, vai ce-a spus ce-a putut să spună Grindeanu. Serios? Serios, domnule Ciutacu? Păi ani de zile, ani de zile am înghițit din partea acestor oameni, infam mai degrabă, cele mai mitocănești înjurături.

Șobolani, ciumă roșie, plăcuță suedeză, oameni fără dinți, pleavă și așa mai departe. Și acum își dau ochii peste cap? Nu mă las. Vă spun sincer, domnule Ciutacu, nu pentru mine, ci pentru că acești oameni sunt un pericol pentru România.

Dacă PSD nu ar exista acești oameni, din punctul meu de vedere, și-ar pierde sensul existenței. Ei nu știu decât să urască visceral. Nu au nicio soluție, motorina este de 10 lei, PSD nu mai este în guvern de 3 luni de zile, dar ei continuă cu aceeași placă. Nu le e rușine, nu le e un pic de jenă să plece odată acasă, că au adus România în gard. Nu-i mai suportă absolut nimeni. Vă rog să mă scuzați că am avut această intervenție mai lungă, dar era necesar să fac aceste precizări“, a spus Grindeanu.

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Sorin Grindeanu, despre Dragoș Pîslaru: Ăsta-i om serios?

În același interviu, Sorin Grindeanu a criticat modul de lucru al ministrului interimar al Muncii și al Fondurilor Europene, care a ales să meargă în teambuilding în timp ce în sistemul de sănătate este grevă.

„Dragoș Pîslaru, din punctul meu de vedere, trebuie să rămână la acel teambuilding la care era, la Târgoviște, în urmă cu puțin timp. Și-a bătut joc de țara asta. Cu medici în stradă, cu asistente, cu toată lumea nemulțumită și cu probleme cât casa, tu te duci să faci cai verzi pe la Târgoviște.

Am văzut ce a spus, că a plecat că nu se putea concentra la Minister. Păi, atunci, să se ducă acasă. Luați programul domnului ministru pe ultima săptămână. Între 24 și 26, în weekend, a fost la Bruxelles, după care a revenit luni ca să plece marți în teambuilding. Ăsta-i om serios?

Într-o perioadă în care tot sistemul sanitar e în stradă, când toate cele cinci mari confederații sindicale sunt într-o formă de protest, și tu te duci la teambuilding la Târgoviște pentru că nu te poți concentra în minister? Asta e o chestiune care îl descalifică și acest domn trebuie să plece urgent din funcția de ministru“, a precizat, la România TV, la emisiunea moderată de Victor Ciutacu, liderul social-democrat Sorin Grindeanu.

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