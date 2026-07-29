Sorin Grindeanu, despre Dragoș Pîslaru: Ăsta-i om serios? Te duci la teambuilding la Târgoviște când sistemul sanitar e în stradă?

Ministrul Dragoș Pîslaru/ Agerpres

Sorin Grindeanu, liderul PSD, l-a taxat miercuri seară pe ministrul Dragoș Pîslaru, care a plecat în teambuilding pentru că nu se putea „concentra la minister“, în timp ce în sănătate este grevă generală.

Într-o intervenție telefonică la România TV, la emisiunea moderată de Victor Ciutacu, Sorin Grindeanu a precizat că Dragoș Pîslaru „nu mai are are ce căuta la cele două ministere esențiale, Muncă și Fonduri Europene“.

„Dragoș Pîslaru, din punctul meu de vedere, trebuie să rămână la acel teambuilding la care era, la Târgoviște, în urmă cu puțin timp. Și-a bătut joc de țara asta. Cu medici în stradă, cu asistente, cu toată lumea nemulțumită și cu probleme cât casa, tu te duci să faci cai verzi pe la Târgoviște.

Am văzut ce a spus, că a plecat că nu se putea concentra la Minister. Păi, atunci, să se ducă acasă. Luați programul domnului ministru pe ultima săptămână. Între 24 și 26, în weekend a fost la Bruxelles, după care a revenit luni ca să plece marți în teambuilding. Ăsta-i om serios? Într-o perioadă în care tot sistemul sanitar e în stradă, când toate cele cinci mari confederații sindicale sunt într-o formă de protest, și tu te duci la teambuilding la Târgoviște pentru că nu te poți concentra în minister? Asta e o chestiune care îl descalifică și acest domn trebuie să plece urgent din funcția de ministru“, a precizat, la România TV, la emisiunea moderată de Victor Ciutacu, liderul social-democrat Sorin Grindeanu.

CITEȘTE ȘI - Grevă generală în Sănătate, ziua a doua. Câți bani pierde un medic pentru o zi de grevă / Pîslaru anunță încă două săptămâni de negocieri pe legea salarizării

Liderul PSD a mai precizat că „sindicatele și partenerii sociali trebuie să aibă un interlocutor în care să aibă încredere“.

„Domnul Pîslaru, în acest moment, nu are nici cea mai mică formă, nu prezintă nici cea mai mică umbră de încredere din partea partenerilor sociali și nu va fi în stare să gestioneze o lege“, a explicat acesta.

„Medicii, asistenții medicali, infirmieri sunt în stradă fiindcă sunt bucuroși că le cresc salariile? Cei din educație nici nu vor să se ducă la discuții fiindcă sunt mulțumiți de ce a pus în transparență sau într-o semitransparență publică ministrul Pîslaru? Păi, ceea ce se întâmplă în aceste zile este o încercare de a prosti în mod general întregul sistem bugetar din România“, a mai zis liderul social-democrat.

CITEȘTE ȘI - „Nu avem motive să oprim greva”. Lider SANITAS Constanța avertizează că blocajul din Sănătate se adâncește, iar pacienții încep să suporte consecințele



Greva din sănătate continuă, pe fondul nemulțumirilor privind legea salarizării

Sindicaliştii de la Sanitas au anunţat că vor continua greva şi joi, ca urmare a nemulţumirilor legate de proiectul noii legi a salarizării şi de lipsa personalului din unităţile medicale.

Federaţia Sanitas a declanşat, marţi, grevă generală în spitale, în semn de protest faţă de proiectul legii salarizării.

Potrivit federaţiei sindicale, pe parcursul protestului vor fi asigurate urgenţele şi cazurile complexe.