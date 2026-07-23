Ultimele Știri DCNews TV Vremea Rezultate sondaj
Cele mai citite
DCNews Politica Ciolacu, după întâlnirea cu Arsene, în Italia: Nu privește pe nimeni/ Bolojan: Ești ceea ce faci, nu ceea ce zici

Ciolacu, după întâlnirea cu Arsene, în Italia: Nu privește pe nimeni/ Bolojan: Ești ceea ce faci, nu ceea ce zici

Roxana Neagu Autor: Roxana Neagu
Data publicării: 23 Iul 2026
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne pe Google News
ciolacu bolojan_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Ciolacu și Bolojan / Inquam Photos / Octav Ganea

Premierul Ilie Bolojan a reacționat la imaginile cu Marcel Ciolacu, din Italia.

”Am o rugăminte. Ce fac eu, personal, nu privește pe nimeni” a spus Marcel Ciolacu, preşedintele Consiliului Judeţean Buzău, solicitat de HotNews să ofere o reacția vizavi de întâlnirea avută în Italia cu Ionel Arsene, fostul preşedinte al Consiliului Judeţean Neamţ, condamnat definitiv în România şi dat în urmărire internaţională. Cei doi s-ar fi întâlnit la Villa Cortine Palace, hotel de lux de pe malul Lacului Garda, în nordul Italiei, la finalul lunii iunie. 

Fostul şef al CJ Neamţ a fost condamnat în România la 6 ani şi 8 luni de închisoare pentru că a primit o mită de 100.000 de euro. Înainte de sentinţă, Ionel Arsene a fugit în Italia, iar cererea de extrădare a României a fost refuzată. Statul român îl consideră în continuare fugar pe Ionel Arsene, aflându-se pe lista urmăriţilor internaţionali a Poliţiei Române.

"Mă duceţi într-o zonă din asta în care n-aş vrea să mă duc, dar vă pot spune că aşa, în general, eşti ceea ce faci, nu ceea ce zici" a reacționat astăzi premierul interimar Ilie Bolojan, la imaginile cu Marcel Ciolacu și Ionel Arsene din Italia. 

Fiți la curent cu ultimele noutăți.

Urmăriți DCNews și pe Google News

ionel arsene
italia
marcel ciolacu
ilie bolojan
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

Citește mai multe din Politica
Citește mai multe din Politica
 
Cele mai citite știri

Incubatorul de conferinte

Impreuna pentru afacerea ta

x close