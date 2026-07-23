Ciolacu, după întâlnirea cu Arsene, în Italia: Nu privește pe nimeni/ Bolojan: Ești ceea ce faci, nu ceea ce zici

Ciolacu și Bolojan / Inquam Photos / Octav Ganea

Premierul Ilie Bolojan a reacționat la imaginile cu Marcel Ciolacu, din Italia.

”Am o rugăminte. Ce fac eu, personal, nu privește pe nimeni” a spus Marcel Ciolacu, preşedintele Consiliului Judeţean Buzău, solicitat de HotNews să ofere o reacția vizavi de întâlnirea avută în Italia cu Ionel Arsene, fostul preşedinte al Consiliului Judeţean Neamţ, condamnat definitiv în România şi dat în urmărire internaţională. Cei doi s-ar fi întâlnit la Villa Cortine Palace, hotel de lux de pe malul Lacului Garda, în nordul Italiei, la finalul lunii iunie.

Fostul şef al CJ Neamţ a fost condamnat în România la 6 ani şi 8 luni de închisoare pentru că a primit o mită de 100.000 de euro. Înainte de sentinţă, Ionel Arsene a fugit în Italia, iar cererea de extrădare a României a fost refuzată. Statul român îl consideră în continuare fugar pe Ionel Arsene, aflându-se pe lista urmăriţilor internaţionali a Poliţiei Române.

"Mă duceţi într-o zonă din asta în care n-aş vrea să mă duc, dar vă pot spune că aşa, în general, eşti ceea ce faci, nu ceea ce zici" a reacționat astăzi premierul interimar Ilie Bolojan, la imaginile cu Marcel Ciolacu și Ionel Arsene din Italia.