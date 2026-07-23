Guvernul Bolojan anulează mandatele a trei consuli generali numiți de guvernul Ciolacu

Ministrul interimar de Externe, Oana Țoiu. Sursa foto: Agerpres

Oana Țoiu, ministru de Externe a propus, iar premierul Bolojan a aprobat retragerea mandatelor a trei consuli generali, numiți de guvernul Ciolacu.

În ședința de guvern de joi, 23 iulie 2026, a fost aprobată rechemarea consulului general al României la Sao Paolo (Republica Federativă a Braziliei), a consulului general la Nantes (Republica Franceză), și a consulului general la Frankfurt pe Main (Republica Federală Germania). Propunerile de rechemare au fost inițiate de Ministerul Afacerilor Externe, aprobate de premierul Ilie Bolojan și incluse pe agenda ședinței de Guvern din 23 iulie, se arată într-un comunicat al MAE.

Celor trei consuli generali, numiți în vara anului 2024, li se reproșează că nu au reușit dferschiderea de noi consulate generale ale României.

”În procesul de evaluare a identificării și a amenajării sediilor consulatelor din Sao Paolo, Nantes și Frankfurt pe Main, oficiile consulare nu au fost operaționalizate în 2024, în 2025 şi nici în noile termene agreate după prelungiri succesive”, conform comunicatului MAE.

Florin Vodiță, Florin Tudorie și Remus-Constanțin Mărășescu sunt cei trei consuli ale căror mandate au încetat.

Florin Vodiţă a fost numit consul general la Salzburg (Austria) în 2024. Diplomat de carieră, a lucrat în Ministerul de Externe, a fost șeful protocolului prezidențial în mandatul lui Emil Constantinescu, consilier al premierului Tăriceanu, ambasador în Slovacia și secretar de Stat în Ministerul Economiei în mandatul de ministru al lui Mihai Tudose (2015). Remus Mărășescu și Florin Tudorie, rechemați din Nantes, respectiv Sao Paolo, sunt de asemenea angajați ai Ministerului Afacerilor Externe. Tudorie a fost însărcinat cu afaceri în Republica Angola, înainte de numirea în funcția de consul, în iulie 2024.