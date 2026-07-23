Sindicatele se retrag de la negocierile pe Legea salarizării și acuză guvernul de dezinformare

Inquam Photos / George Călin (Rol Ilustrativ)

Cele cinci confederații sindicale reprezentrative la nivel național solicită partidelor parlamentare retragerea proiectului de lege a salarizării unitare și nu vor să mai negocieze cu un guvern interimar. Sindicaliștii acuză Executivul condus de Ilie Bolojan de dezinformare.

„Cartel ALFA”, „Frăția”, Confederația Sindicatelor Democratice din România, „Meridian” și Blocul Național Sindical (BNS) au informat reprezentanții guvernului demis că se retrag din orice consultare privind Legea salarizării, actualul proiect de lege nemaiputând constitui baza unei reforme credibile și acceptate de toate părțile implicate, din cauza timpului extrem de scurt rămas la dispoziție.

Sindicatele solicită ca, după învestirea unui nou Guvern cu puteri constituționale depline, să fie reluat procesul de elaborare a noii Legi a salarizării în cadrul unui mecanism de dialog social real și instituționalizat.

În circa șase luni, consideră sindicatele, ar putea fi elaborat un proiect legislativ echilibrat, sustenabil și predictibil, care să respecte principiile echității, transparenței și consultării autentice și care să nu conducă la pierderi de venituri pentru niciuna dintre categoriile bugetare.

Proiect defectuos, care a generat tensiuni sociale grave

”Ceea ce ni se propune ca reformă în sistemul public este un proiect prost conceput care deja generează convulsii sociale grave, scandaluri publice, proteste, demonstrând că nu beneficiază nici de consens social, nici de acceptarea celor pe care îi afectează în mod direct. Pretinsa reformă care ni se propune astăzi este, în realitate, un proiect defectuos, care a generat deja tensiuni sociale grave și proteste. Aceasta este dovada clară că inițiativa nu beneficiază de consens și este respinsă tocmai de cei pe care îi afectează direct. Încercările repetate de a îmbunătății proiectul prin corecții punctuale nu fac decât să agraveze dezechilibrele, deschizând calea pentru o avalanșă de litigii în instanță”, se arată într-un comunicat comun semnat de liderii celor cinci confederații sindicale.

Campanie guvernamentală de dezinformare



Economiile realizate în primele 6 luni ale anului la nivelul cheltuielilor bugetului general consolidat, inclusiv la nivelul cheltuielilor de personal, depășesc semnificativ nivelul încasărilor din PNRR pentru îndeplinirea jalonului de adoptare a legii salarizării în sectorul public, arată sindicatele.

Cele cinci confederații sindicale solicită Guvernului interimar să oprească imediat campania de dezinformare pe tema jalonului PNRR aferent Legii salarizării.

”Cele 770 milioane de euro aferente îndeplinirii jalonului nu ar determina o îmbunătățire semnificativă a situației bugetare, ceea ce infirmă retorica potrivit căreia România ar fi obligată să adopte în grabă o lege profund defectuoasă sau să introducă noi taxe și impozite pentru a evita un colaps financiar, se arată într-un comunicat comun al cvelor cinci confederații. Solicităm retragerea imediată a proiectului și reluarea întregului proces pe baze profesioniste, transparente și fundamentate. În același timp, recomandăm partidelor politice parlamentare să își concentreze eforturile asupra celorlalte cinci reforme care trebuie adoptate cu prioritate și care nu generează controverse majore. Legea salarizării trebuie lăsată în responsabilitatea unui Guvern cu puteri depline, rezultat în urma unui proces politic stabil, capabil să organizeze consultări reale cu partenerii sociali și cu toate instituțiile implicate. România are nevoie de o lege a salarizării construită în mod riguros, bazată pe criterii obiective, să reducă inechitățile, nu să creeze altele noi, o lege echitabilă pentru toți salariații din sectorul public și sustenabilă din perspectiva finanțelor publice. O asemenea reformă nu poate fi realizată prin improvizație, presiune și termene artificiale, ci prin dialog social autentic, expertiză și responsabilitate față de interesul public”.

CONFEDERAȚIA NAȚIONALĂ A SINDICATELOR LIBERE DIN ROMÂNIA - FRĂȚIA

CONFEDERAȚIA NAȚIONALĂ SINDICALĂ „CARTEL ALFA”

CONFEDERAȚIA SINDICATELOR DEMOCRATICE DIN ROMÂNIA

CONFEDERAȚIA NAȚIONALĂ SINDICALĂ „MERIDIAN”.

BLOCUL NAȚIONAL SINDICAL (BNS)