Guvernul Bolojan nu prelungește cota redusă de TVA de 9% pentru locuințe, în ciuda atacului cibernetic de la ANCPI - Surse

Premierul Ilie Bolojan. Sursa foto: Agerpres

Ilie Bolojan a transmis luni, în ședința conducerii PNL, că Guvernul nu va prelungi aplicarea cotei reduse de TVA de 9% pentru anumite locuințe, în ciuda blocajului de la ANCPI, după atacul cibernetic din 14 iulie.

Premierul Ilie Bolojan le-a transmis liderilor și parlamentarilor PNL, în ședința conducerii partidului de luni, că Guvernul nu va prelungi termenul pentru aplicarea cotei reduse de TVA de 9% la tranzacțiile imobiliare, chiar dacă activitatea Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI) este afectată deja de peste cinci zile de un atac cibernetic.

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De ce nu prelungește Guvernul Bolojan cota redusă de TVA la tranzacțiile imobiliare

Potrivit premierului, orice modificare a măsurilor fiscale asumate de Guvern ar încălca angajamentele asumate de România în relația cu Comisia Europeană și ar contraveni unuia dintre jaloanele prevăzute în PNRR.

Declarațiile lui Ilie Bolojan vin ca răspuns la propunerea Nicoletei Pauliuc, prim-vicepreședinte PNL, de a prelungi perioada în care poate fi aplicată cota redusă de TVA de 9% la anumite tranzacții imobiliare, având în vedere blocajul de la ANCPI, care a făcut imposibilă finalizarea transferurilor de proprietate. Doar că premierul a respins propunerea, argumentând că Guvernul trebuie să-și respecte angajamentele asumate, potrivit surselor politice Antena 3 CNN.

În prezent, cota de TVA de 9% se mai aplică doar pentru locuințele care au fost precontractate cu un avans de minimum 20% până la 31 iulie 2025, cu condiția ca transferul dreptului de proprietate să fie realizat până la 31 iulie 2026. Cum activitatea de cadastru este blocată din 14 iulie, numeroase tranzacții nu mai pot fi finalizate în termen.

Propunerea lui Bolojan pentru ANCPI în ședința PNL

Ilie Bolojan a admis că blocajul a împiedicat finalizarea unor tranzacții eligibile pentru TVA de 9%, însă a susținut că Guvernul nu poate introduce excepții fiscale suplimentare. Ca soluție, el a susținut ca, după repunerea în funcțiune a platformei, activitatea Agenției de Cadastru să fie desfășurată inclusiv în weekend, pentru recuperarea întârzierilor și revenirea la un ritm normal înainte de 1 august.

Mai mult, în cadrul aceleiași ședințe, a prezentat stadiul remedierii problemelor provocate de atacul cibernetic care a afectat ANCPI. El a spus că bazele de date nu au fost pierdute, însă transferul acestora în cloudul guvernamental este un proces complex, având în vedere volumul foarte mare de informații.

Operațiunea este coordonată de SRI, împreună cu STS și Directoratul Național de Securitate Cibernetică, iar șansele ca platforma să redevină funcțională până la sfârșitul săptămânii sunt reduse. Ulterior, sistemul va intra într-o etapă de configurare și verificare a măsurilor de securitate.

Bolojan a anunțat, totodată, și pregătirea unui pachet de măsuri pentru consolidarea securității cibernetice, în așa fel încât riscul unor atacuri similare să fie redus pe viitor.