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Nicuşor Dan arată ce scrie în carneţelele lui

Florin Răvdan Autor: Florin Răvdan
Data publicării: 17 Iul 2026
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Nicusor Dan. Captură video Observator

Preşedintele Nicuşor Dan a dezvăluit ce îşi notează în carneţelele pe care le are mereu după el.

"E un amestec între chestiuni personale și unele mai secrete, de serviciu”, a explicat Nicușor Dan.

Preşedintele a arătat apoi una dintre agende. Acesta spune că trece prin trei astfel de carneţele pe an.

"Asta pot să vă arăt. Am început-o pe 18 martie 2026 și e aproape de final. Bine, mai desenează și copiii prin ea. Am cam trei pe an”, mai spune el.

Nicuşor Dan a primit un stoc întreg 

Preşedintele a povestit şi cum a ajuns să aibă un stoc întreg de astfel de agende. Conform acestuia, firma de la care cumpărase o agendă a observat că le foloseşte şi a decis să îi facă un cadou inedit. 

"Mi-am cumpărat una și apoi firma de unde mi-am cumpărat-o mi-a trimis o cutie la Cotroceni. Mi-a spus foarte frumos: Am văzut că le folosiți. Cadou din partea noastră", a mai declarat Nicuşor Dan într-un interviu pentru Antena 1.

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nicusor dan
agenda
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Comentarii (1)

Dan   •   17 Iulie 2026   •   21:02

acolo isi noteaza rebusuri, spanzuratoarea, "solutia,va rog", alea..

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