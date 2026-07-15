Ciprian Ciucu îl taxează pe „îngerul la DNA” Nicușor Dan: Nu comentez. Cu o singură virgulă...

Ciucu și Nicușor Dan

Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a reacționat după declarațiile președintelui Nicușor Dan privind activitatea parchetelor și anchetele DNA.

Laura Chiriac l-a întrebat pe Ciprian Ciucu la B1 TV dacă a considerat că Nicușor Dan s-a referit la cazul său atunci când a vorbit despre anchetele DNA și despre „persoane importante” investigate.

„Dumneavoastră ați sesizat o referire la cazul dumneavoastră în declarațiile lui Nicușor Dan?”, a întrebat Laura Chiriac.

Ciprian Ciucu a răspuns că nu dorește să intre într-o dispută pe această temă, însă a făcut o observație privind diferența dintre persoane importante și dosare importante.

„Nu comentez. Cu o singură virgulă. Eu n-am văzut dosare importante. Am văzut persoane importante. Dar dosarele grele. Alea grele. Inclusiv pe Primăria Capitalei, inclusiv pe ce a fost domnul Nicușor Dan, înger la DNA. Că le știu și le am. N-am văzut dosare importante. Acele dosare care să prejudicieze cu sute de milioane bugetul național sau bugetul Primăriei municipiului București, nu le-am văzut pe acelea. Este singurul comentariu pe care îl fac”, a declarat Ciprian Ciucu la B1 TV.

Nicușor Dan: „Dacă vorbim de DNA, am avut persoane importante anchetate”

Replica lui Ciprian Ciucu vine după ce Nicușor Dan a vorbit despre activitatea parchetelor și despre rezultatele pe care le vede în ultimele luni.

Președintele României a declarat că este mulțumit de activitatea Direcției Naționale Anticorupție, a Parchetului General și a DIICOT și a susținut că instituțiile de anchetă s-au concentrat pe cauze relevante pentru societate.

„Sunt mulțumit spre foarte mulțumit de activitatea parchetelor. Vă aduc aminte că în momentul în care am desemnat șefii celor trei parchete am spus că am invitat societatea să aștepte șase luni, ca să vedem rezultate. Mie mi se pare că toate trei se mișcă foarte bine.

Dacă vorbim de DIICOT, am avut, suntem mulți părinți, am avut multe festivaluri la care au apărut anii trecuți incidente legate de consum de droguri. Anul ăsta am fost bine.

Dacă vorbim de Parchetul General, am avut după mult timp anchete serioase vizând magistrații, cazul de la Constanța.

Dacă vorbim de DNA, am avut persoane importante anchetate. Deci, eu cred că pe parchete vedem, nu mai vedem un ascunziș, un ... o activitate la alibi care se ascunde după numărul de dosare, ci vedem o concentrare pe dosare importante, pe teme care preocupă societatea și cred că e important”, a declarat ieri Nicușor Dan.

De ce este acuzat Ciprian Ciucu

Ciprian Ciucu este acuzat de DNA că, în timpul campaniei electorale din noiembrie - decembrie 2025, ar fi primit de la doi oameni de afaceri foloase necuvenite, constând în servicii de publicitate și consultanță electorală, în schimbul eliberării unei autorizații și a unui certificat de urbanism pentru un proiect imobiliar.

În același dosar, au fost plasați sub control judiciar oamenii de afaceri M.N.K.A. și M.M., acuzați de dare de mită, și S.I. (om de afaceri), pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la dare de mită.

„Din probatoriul administrat până în prezent a rezultat suspiciunea rezonabilă că, în luna noiembrie 2025, în contextul demersurilor efectuate pentru obținerea certificatului de urbanism și a autorizației de construire privind un proiect imobiliar situat în municipiul București, inculpații M.N.K.A. și M.M. ar fi oferit foloase necuvenite reprezentate de servicii de publicitate și consultanță electorală, prestate în perioada noiembrie - decembrie 2025, destinate susținerii activității politice și electorale a inculpatului Ciucu Ciprian, în legătură cu îndeplinirea atribuțiilor de serviciu ce reveneau acestuia în cadrul procedurilor administrative desfășurate la nivelul Primăriei Sectorului 6 București.

În același context, inculpatul S.I. ar fi facilitat acordarea respectivelor foloase, cunoscând scopul urmărit de participanți și contribuind la realizarea legăturii dintre persoanele care au oferit avantajele și funcționarul care urma să beneficieze de acestea, respectiv inculpatul Ciucu Ciprian. Totodată, din probatoriul administrat până în prezent a rezultat suspiciunea rezonabilă că inculpatul Ciucu Ciprian, în calitatea sa de primar al Sectorului 6 București, la acel moment, ar fi primit foloasele menționate anterior în legătură cu îndeplinirea atribuțiilor de serviciu ce îi reveneau în procedurile administrative referitoare la respectivul proiect imobiliar”, susțin procurorii.

Pe timpul cât se află sub control judiciar, Ciucu și cei trei oameni de afaceri trebuie să respecte o serie de obligații, între care: să se prezinte ori de câte ori sunt chemați la organul de urmărire penală, să informeze cu privire la schimbarea locuinței și să nu depășească limitele teritoriale stabilite prin ordonanțele procurorului fără acordul prealabil al organului judiciar competent.