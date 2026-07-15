Bogdan Chirieac: Nicolas Warnery, ambasadorul Franței, l-a tras de urechi pe Ilie Bolojan chiar de 14 iulie - Ziua Franței

Ambasadorul francez Nicolas Warnery și premierul Ilie Bolojan, cu ocazia recepției dedicată zilei de 14 Iulie, organizată de Ambasada Franței la București. Photo source: Ambasada Franței în România

Analistul politic Bogdan Chirieac a remarcat în discursul ambasadorului Nicolas Warnery, un mesaj diplomatic extrem de puternic, critic la adresa premierului Bolojan, aflat de față, la recepția organizată de către Ambasada Franței cu ocazia Zilei Naționale.

Nicolas Warnery, ambasadorul francez la București a subliniat că nu există astăzi o apărare mai bună decât NATO, iar prima prioritate a Franței este să apere și să consolideze Alianța Nord-Atlantică şi să continue, în cadrul acestei alianțe, misiunea pe care o conduce în România. Ambasadorul Nicolas Warnery a amintit că, în România, NATO înseamnă într-o mare măsură Franța, aliat istoric, națiune-cadru, care conduce un grup tactic, alături de trupe din Belgia, Spania şi Luxemburg.

„Dacă dorim să păstrăm acest parteneriat în domeniul apărării pe termen lung trebuie să existe o încredere reciprocă, să depășim numeroasele obstacole birocratice care încă ne stau în cale și să punem în aplicare cadrul juridic pentru a concretiza proiectele, nu pentru a le bloca”, a spus E.S. ambasadorul Nicolas Warnery. Reprezentantul Franței a arătat imediat că blocajul este cauzat de partea română.

Bogdan Chirieac: Nicolas Warnery, ambasadorul Franței la București, l-a tras de urechi pe Ilie Bolojan chiar de 14 iulie - Ziua Franței?

„Voi ați văzut cum Excelența Sa, Nicolas Warnery, ambasadorul Franței la București, l-a tras de urechi pe Ilie Bolojan chiar de 14 iulie - Ziua Franței? Printre altele, Excelența Sa, cu un discurs foarte bun rostit la Ambasadă, în timp ce președintele Dan era la Paris cu Emmanuel Macron, a spus că, pentru România, NATO înseamnă, în primul rând, Franța, națiune cadru și care conduce grupul tactic al NATO în țara noastră.

Și a mai spus Excelența Sa, domnul ambasador Nicolas Warnery, premierului Ilie Bolojan că trebuie prioritate maximă pentru ultimele contracte din SAFE, pentru ultimele miliarde din SAFE, că Franța este pregătită, dar că trebuie doi semnatari, adică Franța le-ar semna, România nu. Acum, noi vrem să vedem despre ce este vorba. Am rămas surprins să aflu că Franța nu a semnat nimic din miliardele din SAFE, dacă Germania a semnat sau alte țări... însă Franța nu a semnat. Păi, și Franța?

Un lucru este clar, de 150 de ani, Franța este lângă noi. Dacă România este, astăzi, în NATO și Uniunea Europeană, acest lucru se datorează, în primul rând, lui François Mitterrand și apoi lui Jacques Chirac plus ce ne-a ajutat Franța, de-a lungul timpului. Deci, este și dreptul Franței să se înfrupte din acel contract, că ne place sau nu, acesta este adevărul.

Bogdan Chirieac: Ce face Ilie Bolojan? Ne strică relațiile cu Franța?

„Franța înseamnă enorm pentru România. Franța nu înseamnă doar fostul primar Clotilde Armand, care a afectat mult imaginea Franței în România și, pentru care, poate că Ambasada Franței la București nu face aproape nimic ca să îndrepte această imagine. Dar Franța înseamnă cultură, civilizație, diplomație de partea României. Deci, ce face Ilie Bolojan? Ne strică relațiile cu Franța? Citiți pe dcnews.ro discursul ambasadorului Nicolas Warnery. Aflu că România nu a semnat contractele din SAFE cu Franța. Ce părere aveți de lucrul acesta?”, a punctat analistul politic Bogdan Chirieac.

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