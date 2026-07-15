Dominic Fritz, despre Darryl Nirenberg, ambasadorul SUA în România: Nu este un diplomat de carieră

Foto: Facebook Dominic Fritz

Preşedintele USR, Dominic Fritz, s-a întâlnit cu Darryl Nirenberg, ambasadorul SUA în România.

Preşedintele USR, Dominic Fritz, spune, după o întâlnire cu Darryl Nirenberg, ambasadorul SUA în România, că acesta "nu este un diplomat de carieră".

"Darryl Nirenberg, ambasadorul SUA în România, nu este un diplomat de carieră. A lucrat pentru Congresul american, apoi ca avocat și lobbyist. Poate de aceea nu se pierde în formalități, nu are limbaj de rutină, ci e direct, curios, uman.

L-am primit în vizită la sediul USR și am purtat o lungă discuție deschisă despre situația politică actuală, despre statul de drept în România și despre valorile care ne leagă.

Mi-am exprimat îngrijorările, dar am și împărtășit ce m-a făcut să mă îndrăgostesc iremediabil de România. Întrebările lui mi-au readus aminte de fascinația cu care se uită străinii la noi. E o putere pe care o avem de care încă nu suntem suficient de conștienți.

Recunoștința ambasadorului pentru buna colaborare internațională a României, un aliat fidel al SUA, NATO și UE, a fost sinceră. Am promis că o voi transmite mai departe și miniștrilor USR Oana Țoiu și Radu Miruţă. Îi mulțumesc și lui. Un om bun care a devenit rapid un prieten important al României", a scris Dominic Firtz pe pagina sa de Facebook.

Reamintim că Darryl Nirenberg, a fost numit în funcția de ambasador al SUA în România în mai 2025. Darryl Nirenberg a fost partener la o firmă de avocatură, Steptoe. Totuși, înainte de a intra în sectorul privat, Darryl Nirenberg a ocupat timp de 14 ani funcții de conducere în Senatul SUA, inclusiv cea de Consilier al Comitetului pentru Relații Externe al Senatului, unde s-a remarcat ca un negociator priceput, eliminând diviziunile politice pentru a obține rezultate.