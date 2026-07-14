Alexandra Zară a făcut plângere penală împotriva lui Dragoş Pîslaru

Alexandra Zară, demisă din funcția de președinte al ANPDPD. Sursa foto: Agerpres

Alexandra Zară, fost preşedinte ANPDPD, a depus plângere penală pentru abuz în serviciu împotriva ministrului interimar al Muncii, Dragoş Pîslaru, după ce acesta a demis-o din funcţie.

Într-o intervenţie la România TV, Alexandra Zară a explicat de ce a ales să meargă în justiţie.

"Așa cum am agreat zilele trecute cu toții, justiția nu se face pe Facebook și ăsta este modul meu de a răspunde atacurilor directe la adresa muncii mele și de a-mi apăra activitatea. Ăsta este, de fapt, cel mai important lucru pentru mine.

Și ca să reiau cronologic: mai întâi mi s-a mulțumit pentru activitate, după care mi-a fost revocat mandatul. Întâi, motivul a fost că nu am informat ministrul în prealabil despre activitatea procedurală pe care o urmam, iar apoi motivul a fost că activitatea mea a fost dezastroasă și că sunt o sinecuristă.

Aici sunt două chestiuni de punctat. În primul rând, de la preluarea mandatului de interimar și până zilele trecute sunt câteva luni bune deja în care domnul ministru putea să concluzioneze că activitatea mea a fost dezastroasă și să-mi propună demiterea mai devreme. Lucru pe care nu l-a propus. În aceste luni, totuși, e important să punctăm un lucru, și anume că sinecura invocată nu se potrivește. Pentru că a fost o perioadă în care am avut audiențe cu persoane cu dizabilități, am fost în teren și am făcut și muncă de birou în Direcțiile Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului, în realizarea dezinstituționalizării și pentru promovarea actelor normative care sunt necesare îndeplinirii țintei din PNRR și, mai mult decât atât, inclusiv pentru buna desfășurare a proiectelor pe care autoritatea le gestionează.

Mai mult decât atât, mi se pare nociv să atribuim astfel de etichete tinerilor. Mai ales că domnul ministru a fost în mai multe partide și sunt convinsă că a văzut exemple de tineri muncitori. Dacă nu, poate să aleagă cel puțin două din partidele în care a fost sau este în prezent: avem, pe de o parte, pe ministra Diana Buzoianu din USR și, pe de altă parte, pe o doamnă secretar de stat din Partidul Național Liberal. Sunt exemple de tinere muncitoare. Nu cred că este firesc și corect să atribuim etichete de sinecuriști unor persoane doar pentru că sunt tinere. Și, de altfel, acesta este și un îndemn din partea mea pentru toți tinerii: să nu se lase intimidați de atacuri și de etichete și să continue activitatea", a declarat Alexandra Zară.

Plângerea vizează un posibil abuz în serviciu

"Plângerea pe care am depus-o este pentru verificarea existenței elementelor constitutive ale infracțiunii de abuz în serviciu. Va fi datoria organelor competente să verifice dacă sunt întrunite aceste elemente.

Demiterea mea a avut loc, cel puțin prin motivul inițial invocat, pentru că am respectat legea și nu l-am informat în prealabil pe ministru despre o activitate din cadrul urmăririi penale. Urmărirea penală are și acum un caracter nepublic, avea și atunci", a mai explicat aceasta.

Plângere şi în contencios administrativ

Alexandra Zară a depus, pe lângă plângerea penală, şi o plângere în contencios administrativ, pe civil, în care contestă eliberarea din funcţie.

"Motivul principal pe care l-am invocat în cererea de chemare în judecată este eliberarea făcută cu exces de putere. Dar, din nou, ceea ce vreau să specific este faptul că rămâne la latitudinea instanței competente să judece cum a fost sau cum n-a fost, iar scopul meu principal este acela de a-mi apăra activitatea pentru care am muncit. Pentru că, din nou, justiția nu se face pe Facebook", a precizat Alexandra Zară.

Victor Ciutacu a intervenit şi a spus că "Partidul din care faci parte este oficial în opoziție, funcția pe care ai ocupat-o a fost în urma recomandării politice a partidului pe care îl reprezinți, iar domnul Bolojan sau domnul Pîslaru se pot apăra în instanță spunând că au eliminat prezența ultimilor PSD-iști infiltrați în guvernul din care nu mai fac parte".

"Este important să ne aducem aminte că miniștrii Partidului Social-Democrat și-au dat demisia la final de aprilie, iar de la finalul lui aprilie și până zilele trecute a existat acest timp în care să-mi fie propusă revocarea mandatului. Mai mult decât atât, dacă ne uităm în spațiul public, o să regăsim declarațiile premierului României care spune că, în cazul în care miniștrii interimari recomandă demiterea unor secretari de stat sau subsecretari de stat din Partidul Social-Democrat pe motiv de incompetență, acest lucru se va realiza. Dacă se consideră că acele persoane sunt competente, vor rămâne pe poziție.

Mai mult decât atât, dezinstituționalizarea este un jalon extraordinar de important pentru statul român, iar la momentul respectiv s-a agreat că sunt persoana care poate să se ocupe de atingerea jalonului în continuare, dată fiind activitatea mea de până la acel moment. Cred că chestiunea asta clarifică toată nelămurirea legată de motivul rămânerii mele în continuare la autoritate până zilele trecute", a replicat fosta preşedintă ANPDPD.

Ştia Dragoş Pîslaru că Alexandra Zară este fiica lui Ovidiu Zară?

Alexandra Zară a fost întrebată şi dacă a contat, la demiterea ei, faptul că este fiica lui Ovidiu Zară, consilier general din partea AUR în Consiliul General al Municipiului Bucureşti.

"Nu cred că este relevant a cui fată sunt. Cred că domnul ministru este de acord cu mine. Relevantă este activitatea mea. Este o informație disponibilă pe Google, sunt convinsă că domnul ministru Pîslaru n-a aflat abia zilele trecute", a completat aceasta.