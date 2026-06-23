România, numărul 1 în Europa la schimbări de Guvern. 13 prim-miniştri din 2016 până acum

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România conduce clasamentul european la schimbări de Guvern în ultimii 10 ani.

O analiză la nivel european făcută la scurt timp după demisia lui Keir Starmer din funcţia de prim-ministru al Marii Britanii arată că România este ţara care şi-a schimbat cel mai des Guvernul în ultimii 10 ani. Nu mai puţin de 13 prim-miniştri a avut ţara noastră din 2016 până acum.

Keir Starmer a fost al şaptelea prim-ministru al Marii Britanii din 2016 până acum, lucru care în Regatul Unit marchează un deceniu de tensiuni politice. România, însă, se află în topul clasamentului, cu 13 schimbări de Guvern. Bulgaria, care a avut mai multe rânduri de alegeri parlamentare anticipate în ultimii ani, este pe locul al doilea, cu 11 Guverne în ultimii 10 ani, în timp ce Franţa a avut 9 prim-miniştri în aceeaşi perioadă.

În luna mai, Guvernul Bolojan a fost demis prin moţiune de cenzură, iar de atunci România are un Executiv interimar. Pe 22 iunie, Guvernul Veştea nu a reuşit să treacă de votul Parlamentului, fiind înregistrate 189 de voturi pentru şi 23 împotrivă. Parlamentarii PNL, USR, UDMR şi AUR au părăsit sala în momentul votului.