Băsescu explică modul în care ar opri grevele și atacă liderii de sindicat: "Latră agresiv la televizor"

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Traian Băsescu se arată nemulțumit de protestele angajaților din sistemul bugetar care cer salarii mai mari și lansează un atac la adresa liderilor de sindicat.

Traian Băsescu spune că în cazul în care s-ar afla în situația de a gestiona actualul conflict dintre Guvern și sindicate, ar pune pe masa negocierilor suma totală pe care statul român o poate aloca pentru salariile bugetarilor și i-ar pune pe liderii de sindicat să se înțeleagă cum să se împartă banii.

Băsescu e de părere că discuția nu ar trebui purtată doar în termenii solicitărilor sindicale, ci pornind de la capacitatea reală a României de a finanța aceste cheltuieli.

„Aș veni și aș avea o discuție foarte dură cu sindicatele. Suntem în stadiul în care e ori una, ori alta. Am făcut blocajul pe legea salarizării. Aș pune un exemplar cu propunerea Guvernului pe masă. 'OK, nu vă place? Nu mai facem nimic, o anulăm. Uitați, băieți, asta este suma pe care o încasează România într-un an.'

Toți liderii pe care îi aveți și îi vedeți la televizor mai mult latră agresiv și cer să li se dea. Le-aș spune: 'Ăștia sunt banii. Vă rog să-i împărțiți voi într-o lege a salarizării pe gustul sindicatelor, ca să terminăm cu amenințarea de grevă. Ăștia sunt banii. Dacă vreți să împrumutăm, ca să dăm mai mult decât banii pe care îi avem, semnați toți. Ca să se știe că v-ați îndatorat copiii. Practic, sunteți de acord să mâncați bine acum și le spuneți copiilor să vă achite nota de plată de pe litoral din acest an.'"

Băsescu spune că salariile la stat sunt prea mari în acest moment.

„Vor constata că n-au bani de salarii, că trebuie să împrumutăm. Dacă vor să împrumutăm, trebuie să vedem cum reformăm. E clar că legea salarizării se bazează pe împrumuturi. România nu produce suficienți bani ca să-și plătească bugetarii la nivelul la care ei sunt plătiți acum. Pensionarilor n-ai ce să le spui, ei trebuie să-și ia pensiile. Bugetarii, în schimb, trebuie să-și ia salariile în funcție de performanță și dacă acceptă restructurarea sistemelor.”

Noua lege a salarizării, în centrul disputei

Legea salarizării să înlocuiască actualul cadru de salarizare și să introducă o nouă structură pentru veniturile angajaților din sectorul public.

Proiectul de lege propus păstrează un raport de 1 la 8 între cel mai mic și cel mai mare salariu de bază din sectorul bugetar. Grila este împărțită în 12 grade salariale. Salariul de bază urmează să fie calculat în funcție de coeficient, valoarea de referință, funcție, grad profesional și vechime.

O altă prevedere importantă este legată de protejarea veniturilor existente. Conform proiectului și acordului politic care a stat la baza reformei, niciun angajat din sectorul public nu ar trebui să înregistreze o scădere a venitului total ca efect direct al aplicării noii legi. Salariile care depășesc nivelul rezultat din noua grilă ar urma să fie protejate prin mecanisme tranzitorii.

În același timp, reforma urmărește să reducă diferențele dintre angajații care ocupă funcții similare și să introducă o ierarhie mai clară a salariilor. Ministrul Muncii a explicat anterior că obiectivul nu este o majorare generală a veniturilor tuturor bugetarilor, ci corectarea unor inechități existente în sistem.

Sporurile, unul dintre cele mai controversate puncte

Unul dintre motivele pentru care proiectul a generat reacții din partea sindicatelor este reprezentat de modul în care sunt tratate sporurile și celelalte componente ale veniturilor.

Noua lege propune o restructurare a sistemului de sporuri, cu reducerea numărului acestora și stabilirea unor limite mai clare. Pentru anumite categorii, modificările pot avea un impact important asupra modului în care este format venitul lunar, chiar dacă principiul oficial al proiectului este acela că venitul total nu ar trebui să scadă prin simpla aplicare a noii legi.