Amendamentul Grădinaru nu îl privește doar pe Nicușor Dan. Efectele ajung în tot vârful politicii. ”Mișcarea de șah” desființată de Victor Ciutacu

Mirabela Grădinaru și Nicușor Dan. Sursa foto: Agerpres

Noua Lege ANI introduce obligația ca și partenerii de viață ai demnitarilor aflați în relații asemănătoare căsătoriei să depună declarații de avere și interese. Deși dezbaterea s-a concentrat pe președintele Nicușor Dan și pe Mirabela Grădinaru, prevederea îi vizează și pe alți lideri politici care trăiesc oficial în concubinaj.

”Cam cât (...) de orbit să fii ca să juisezi că publicarea declarației de avere a Mirabelei Grădinaru ar fi nu știu ce mișcare genială de șah împotriva lui Marcel Ciolacu? Dincolo de faptul că fostul președinte al PSD nu mai e, cel puțin la ora asta vreo mare miză politică, ia gândiți-vă ce lider de partid doritor de înalte funcții politice mai trăiește oficial în concubinaj? Și pe cine va fi focul mare că nu a votat noua lege a integrității fiindcă a sa consoartă are averea la secret? P.S. Dacă voi vă închipuiți că un șef de stat sau de guvern și-ar pune averea nedeclarată pe numele muierii/consortului, sunteți tare putinței la minte” scrie jurnalistul RomâniaTV, Victor Ciutacu, pe Facebook.

Noua Lege ANI: Amendamentul Fritz si amendamentul Grădinaru

Astăzi, Senatul a votat, ca for decizional, noua lege ANI. Aceasta are două prevederi controversate:

amendamentul Fritz : persoanelor faţă de care, până la data intrării în vigoare a prezentei legi, s-a constatat în mod definitiv starea de incompatibilitate sau de conflict de interese şi pentru care nu s-a împlinit termenul de 3 ani aferent interdicţiei prevăzute de lege, calculat de la data rămânerii definitive a raportului de evaluare, respectiv a hotărârii judecătoreşti, le încetează de drept funcţia, demnitatea publică ori mandatul, la 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi"

: persoanelor faţă de care, până la data intrării în vigoare a prezentei legi, s-a constatat în mod definitiv starea de incompatibilitate sau de conflict de interese şi pentru care nu s-a împlinit termenul de 3 ani aferent interdicţiei prevăzute de lege, calculat de la data rămânerii definitive a raportului de evaluare, respectiv a hotărârii judecătoreşti, le încetează de drept funcţia, demnitatea publică ori mandatul, la 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi" amendamentul Grădinaru: persoana care are relaţii asemănătoare acelora dintre soţi" va fi obligată să depună declaraţii de avere şi interese.

Legea a fost votată cu 105 voturi ”pentru”, opt împotrivă şi şapte abţineri. Altfel, România ar fi pierdut 770 de milioane de euro din PNRR. Postul de primar a lui Dominic Fritz ne costă 770 de milioane de euro- avertizează Bogdan Chirieac, care invocă posibilitatea atacării la CCR, demers pe care USR îl susține. Rămâne de văzut dacă, prin acest vot din Senat, politicienii Puterii câștigă - sau nu- timpul necesar pentru ca țara noastră să nu piardă banii europeni.

Dar ”amendamentul Fritz” nu-l privește numai pe primarul Timișoarei. Dacă ne raportăm la ultimii 3 ani, în 2023, ANI a declarat în stare de incompatibilitate șase primari. În 2024, instituția a constatat incompatibilitatea în cazul a nouă primari și conflict de interese administrativ în cazul altor cinci primari. În total, din 2023 până astăzi, avem aproximativ 20 de primari găsiți de ANI în incompatibilitate sau conflict de interese.

Nici al doilea amendament, al AUR, privind declarațiile de avere ale partenerilor de viață ale demnitarilor, nu este unul pe persoană fizică, după cum remarcă și Victor Ciutacu. De fapt, liderii de astăzi ai României trăiesc în ceea ce se numește uniune consensuală.

Mirabela Grădinaru, între ”partenera de viață” a președintelui și titlul simbolic de Primă Doamnă

Președintele României, Nicușor Dan, trăiește, într-adevăr, într-o relație de concubinaj cu Mirabela Grădinaru. De altfel, aceasta se prezintă ca ”partenera de viață” a lui Nicușor Dan. Au împreună doi copii. În ceea ce-i privește, au apărut tot felul de reacții în spațiul public după ce Nicușor Dan a ajuns președintele țării, majoritatea ținând de protocol și atribuirea titlului simbolic de ”Primă Doamnă” Mirabelei Grădinaru.

În noiembrie 2025, Nicușor Dan spunea, despre căsătorie, că se va întâmpla, iar românii vor afla după: ”Când se va întâmpla, va fi foarte discret. O să aflați după. Cred că e nevoie de un moment de liniște și de detașare de politic-social, pe care nu l-am avut în ultimele șase luni și probabil nu-l voi avea nici în următoarele șase. Dar se va întâmpla”, a spus președintele.

Nici Ilie Bolojan nu este căsătorit

În decembrie 2025, s-a vehiculat că premierul Ilie Bolojan s-a căsătorit în secret, după ce purtătorul de cuvânt al Guvernului s-a referit la partenera prim-ministrului ca la ”soție”. Ilie Bolojan a fost cel care a dezmințit speculația: ”Uneori afli din presa din România lucruri noi despre tine. Nu este real, dar considerând că nu este o informație care îi interesează pe cetățeni, am refuzat comentarii pe tema asta”.

Ioana, partenera de viață a premierului, este asistentă medicală la Spitalul CFR din Oradea. Prima lor apariție publică a fost în 2022.

Și Oana Gheorghiu, vicepremierul României, trăiește într-o relație stabilă de concubinaj cu partenerul său, Corneliu State.

În ceea ce-l privește pe Marcel Ciolacu, acesta trăiește în concubinaj cu Sorina Docuz. Recent, cei doi au fost fotografiați în Italia, alături de Ionel Arsene. De asemenea, s-a speculat că s-ar fi mutat cu aceasta într-un penthouse de lux. Despre relația lor se vorbește din 2024, când liderul PSD spunea: ”Am lămurit relaţia mea cu doamna Docuz. Ne cunoaştem cred că din 2016. Foarte mult timp. Este din Buzău. A fost soţia unui coleg de-al meu, Robert Negoiţă. În ce vrem să transformăm această campanie electorală, această mizerie? Am lămurit lucrurile. Cred că e suficient. E o femeie care are doi copii mici. Eu sunt o vulnerabilitate pentru familia mea, pentru cei care mă cunosc. Lucrurile astea trebuie să înceteze la un moment dat. De ce fac eu rău unor oameni? Se duce la şedinţa copiilor, o astfel de discuţie se transmite. De ce facem asta? Nu înţeleg”.

Amendamentul privind declarațiile de avere care trebuie depuse de către persoana care are ”relații asemănătoare acelora dintre soți” a fost introdus de AUR. În Comisia Juridică, AUR a susținut că amendamentul este necesar pentru ca publicul să poată vedea ce avere dețin persoanele care trăiesc ”în concubinaj”, în mod particiular președintele Nicușor Dan, dar și alte persoane precum premierul, parlamentari, miniștri, secretari de stat.

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