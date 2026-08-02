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De unde mănâncă Emil Boc „cele mai bune roșii”?

Primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, a împărtășit cu urmăritorii săi de pe Facebook un moment personal. A cules primele roșii din propria grădină. Dincolo de satisfacția unei recolte, edilul a transformat experiența într-un mesaj despre muncă, perseverență și importanța răbdării.

Edilul a zis că grădina oferă una dintre cele mai importante lecții despre viață: lucrurile cu adevărat valoroase nu apar peste noapte, ci au nevoie de timp, grijă și răbdare.

„Primele roșii culese ! Există o satisfacție pe care niciun magazin nu o poate oferi: aceea de a gusta din rodul propriei munci! Astăzi am cules primele roșii. Poate nu sunt cele mai mari sau perfecte. Dar pentru mine sunt cele mai valoroase, pentru că spun o poveste despre muncă, perseverență și respect față de natură.

Grădina ne învață una dintre cele mai importante lecții ale vieții: nimic cu adevărat valoros nu apare peste noapte!



Totul are nevoie de timp, de grijă și de răbdare. Exact ca un copil, ca o prietenie, ca o comunitate sau ca un oraș. Într-o lume în care ne dorim rezultate imediate, natura ne amintește că cele mai frumoase lucruri cresc încet. Și tocmai de aceea au un gust atât de bun! Să nu încetăm niciodată să plantăm: în grădină, în comunitate și în sufletele oamenilor. Pentru că tot ceea ce semănăm astăzi, cu grijă și iubire, va deveni recolta și bucuria de mâine!”, a scris Emil Boc pe Facebook.