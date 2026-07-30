Update: Legea prin care Dominic Fritz trebuia să părăsească funcţia de primar al Timișoarei, respinsă / Toni Neacșu, reacție

Președintele USR, Dominic Fritz. Sursa foto: Agerpres

Amendamentul prin care Dominic Fritz trebuie să părăsească funcţia de primar al Timișoarei nu a fost adoptat, iar legea ANI a fost respinsă de Senat. George Simion, președintele Alianței pentru Unirea Românilor, a precizat că partidul pe care îl conduce a votat pentru acesta.

Update: Declarații de presă susținute de senatorul PSD Daniel Zamfir la Parlament pe marginea acestui subiect:

Update: Avocatul Toni Neacșu a precizat, într-o postare pe rețelele sociale, că, prin respingerea legii integrității, România a pierdut 770 de milioane de euro din PNRR.

„Legea integrității a fost respinsă în integralitate, pentru că PNL și USR nu au votat. În acest moment practic s-au pierdut 770 milioane euro din PNRR“, a scris Toni Neacșu pe Facebook.

Legea ANI este una dintre reformele necesare pentru accesarea banilor rămași în PNRR. Proiectul reprezintă un jalon de 770 de milioane de euro în Planul Național de Redresare și Reziliență.

Update: Legea ANI, prin care Dominic Fritz trebuie să părăsească funcţia de primar al Timișoarei, a fost respinsă, după amendamentul propus de Partidul Social Democrat.

„Prin faptul că această lege nu a fost aprobată, am salvat acești bani, pentru că legea era neconstituțională. Mâine cu colegii de la PNL vom depune un nou proiect. Săptămâna viitoare este sesiune extraordinară și vom da o nouă șansă acestei legi”, a declarat Sorin Sipoș.

Știrea inițială:

Preşedintele AUR, George Simion, a afirmat, joi, că oricine este incompatibil trebuie să renunţe la funcţia pe care o ocupă, precizând că şi liderul USR, Dominic Fritz, primar al Timişoarei, trebuie să procedeze similar.

"Eu înţeleg că e vară, că-i cald, că minţile unora s-au supraîncălzit, dar ce face USR la Senat este de noaptea minţii. (...) Un amendament, care ar fi trebuit urmat de alte amendamente la Legea ANI, la declaraţiile de avere, prevede că domnul Fritz, cum e şi normal, pentru că a fost declarat incompatibil, trebuie să meargă acasă. AUR a votat pentru acest amendament pentru că este normal, oricine este incompatibil trebuie să meargă acasă. (...) Fritz al lor este bun. Deodată nu mai pierdem banii aia mulţi europeni, bineveniţi", a transmis Simion, pe Facebook.

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Potrivit liderului AUR, actuala sesiune extraordinară este "un fiasco". "Însă, revin la întrebare, minţile supraîncălzite ale susţinătorilor USR ce spun acum? Penalii lor sunt buni? Doar pentru că e german naturalizat, care şi-a luat cetăţenia peste rând în acest an, Dominic Fritz trebuie iertat? Păi atunci înseamnă că penalii voştri sunt buni şi noi, care nu am fost niciodată la putere, suntem ăia extremiştii, pro-ruşii, care sunt vinovaţi pentru tot ce s-a întâmplat în România. Mai gândiţi-vă (...) care sunt principiile voastre: 'Fără penali în funcţii publice'. Sunteţi la conducere, aveţi toată puterea în mâini şi vă bateţi joc de ţara noastră şi vinovaţii sunt AUR care, în Comisia juridică de la Senat, au votat pentru amendamentul prin care Fritz să îşi părăsească funcţia, că e normal", a adăugat George Simion.

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Amendamentul prin care Dominic Fritz trebuie să părăsească funcţia, dezbătut în plenul Senatului

Comisia juridică a Senatului a adoptat, joi, raport de admitere cu amendamente la proiectul de lege privind modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul integrităţii publice, care miercuri a trecut de Camera Deputaţilor.

Un amendament propus de preşedintele Comisiei juridice a Senatului, Ion Cristinel Rujan, prevede că "persoanelor faţă de care s-a constatat în mod definitiv starea de incompatibilitate sau conflict de interese anterior intrării în vigoare a legii le încetează de drept funcţia sau demnitatea publică ori mandatul la 30 de zile de la data intrării în vigoare a legii".

Preşedintele USR, Dominic Fritz, a declarat joi că amendamentul PSD votat în Comisia juridică este "extrem de grav" şi "neconstituţional" şi îl vizează pe el, ca adversar politic. "Acest amendament pune în pericol aproape 800 de milioane euro din bani PNRR. Amendamentul introduce o nouă sancţiune pentru toate faptele de incompatibilitate şi conflict de interese întâmplate înainte, anterior intrării în vigoare a legii, şi anume această sancţiune nouă este încetarea mandatului în timp de 30 de zile. Este evident că acest amendament a fost introdus vădit pentru situaţia mea. (...) Este evident că acest amendament este neconstituţional, Constituţia spune foarte clar că orice lege poate să producă efecte doar în viitor", a explicat Fritz.

În 18 iunie, primarul Dominic Fritz a pierdut definitiv, la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, procesul cu Agenţia Naţională de Integritate, în care a fost declarat în conflict de interese.

Proiectul se dezbate, joi, în plenul Senatului, după ce a fost respinsă propunerea de retrimitere la Comisia juridică.