Noul premier al Republicii Moldova vine la București pentru discuții cu Ilie Bolojan

Premierul interimar Ilie Bolojan. Sursa foto: Agerpres

Premierul interimar Ilie Bolojan se va întâlni joi, la București, cu premierul Republicii Moldova, Vasile Tofan, aflat în prima sa vizită oficială în România.

Cei doi vor discuta despre accelerarea proiectelor comune, în special în transporturi și energie, situația de securitate din regiune și sprijinul României pentru aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană.

„Prim-ministrul României Ilie Bolojan îl va primi joi, 30 iulie, la Palatul Victoria pe omologul său din Republica Moldova, Vasile Tofan , care se va afla în prima sa vizită oficială în România, de la preluarea mandatului.

Pe agenda de discuțiilor se vor afla stadiul și modalitățile de accelerare a proiectelor bilaterale, cu accent pe cele din domeniul transporturilor și energiei, menite să contribuie la asigurarea unei inteconectări sporite între cele două maluri ale Prutului și să răspundă provocărilor actuale.

Cei doi înalți oficiali vor aborda și aspectele legate de situația de securitate din regiune, pe fondul continuării războiului de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei, precum și consecințele acestui război în plan securitar și economic.

Prim-ministrul Ilie Bolojan va reitera sprijinul ferm al României pentru aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană și va discuta aspectele concrete de asistență și coordonare diplomatică și sectorială pentru avansarea acestui proces”, se arată într-un comunicat de presă.

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Vasile Tofan, absolvent al Harvard Business School şi al Erasmus University Rotterdam

Vasile Tofan are peste 20 de ani de experienţă în investiţii, finanţe, consultanţă strategică şi antreprenoriat. În ultimii 15 ani a activat în cadrul fondului de investiţii Horizon Capital, iar anterior a lucrat pentru companii internaţionale şi a fondat un startup în domeniul tehnologiei medicale, relatează IPN, Deschide.md și Agerpres.

Din 2011, Vasile Tofan este partener senior şi membru al Comitetului de Investiţii al Horizon Capital, fond care administrează active de aproximativ 1,8 miliarde de dolari. Potrivit CV-ului său, el a fost implicat în toate etapele procesului investiţional, de la identificarea oportunităţilor şi realizarea investiţiilor până la dezvoltarea companiilor din portofoliu şi valorificarea acestora.

Tofan a coordonat investiţii în companii precum maib, Purcari, Intellias, airSlate, GoIT, Miratech, Genesis, Holywater, Avrora, Bob Snail şi Viseven.

În perioada studiilor la Harvard Business School, Vasile Tofan a fondat startupul Ovia Health (iniţial Ovuline), o platformă digitală dedicată sănătăţii femeilor. Potrivit CV-ului, compania a ajuns la peste 20 de milioane de utilizatori şi a fost achiziţionată ulterior de compania americană Labcorp.

Înainte de a deveni antreprenor, Vasile Tofan a fost manager senior pentru Strategie Corporativă şi Alianţe la Philips, unde a coordonat proiecte de strategie, dezvoltare de afaceri, fuziuni şi achiziţii. Şi-a început cariera în consultanţă la Monitor Group, actualmente Monitor Deloitte, unde a lucrat la proiecte pentru companii din Europa şi Africa.

Vasile Tofan este absolvent al Harvard Business School şi al Erasmus University Rotterdam, unde a studiat management public. Vorbeşte româna, engleza, olandeza, franceza, ucraineana şi rusa.