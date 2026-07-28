Soluție de urgență pentru ROMATSA. Nazare anunță intervenția Guvernului, Negrescu avertizează asupra ratingului României

Sursa foto: Facebook Romatsa R.A

Tribunalul din Bruxelles va analiza pe 4 ianuarie 2027 cererea ROMATSA de suspendare a popririi veniturilor, instituită în cadrul procedurii de executare silită inițiată de Pfizer România împotriva statului român. Regia avertizează că menținerea măsurii afectează finanțarea serviciilor de navigație aeriană.

Tribunalul din Bruxelles a amânat pentru 4 ianuarie 2027 judecarea cererii prin care ROMATSA încearcă să suspende poprirea veniturilor sale, instituită în dosarul de executare silită deschis de Pfizer România împotriva statului român. Până la pronunțarea instanței, poprirea rămâne în vigoare, iar regia avertizează că blocarea fondurilor poate afecta finanțarea serviciilor de navigație aeriană.

Între timp, ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a declarat pentru DCNews că Guvernul va asigura finanțarea ROMATSA pentru a evita blocarea traficului aerian. El a anunțat că parlamentarii PNL vor depune un proiect de lege care oferă două variante pentru astfel de situații: plata din Fondul de rezervă, dacă există spațiu bugetar, sau un credit-punte fără dobândă de la Exim Banca Românească, atunci când bugetul nu permite plata directă. Nazare a precizat că mecanismul vizează exclusiv cazurile de popriri rezultate din litigii internaționale și nu se aplică unor situații precum restanțele salariale ale magistraților.

Analistul economic Adrian Negrescu a zis, pentru DC News, că varianta creditului-punte este o soluție de criză, menită să evite un impact negativ asupra ratingului de țară. El a explicat că, după evaluarea Fitch, urmează analiza Moody's, iar o deteriorare a indicatorilor fiscali sau o plată care ar afecta deficitul ar putea duce la retrogradarea României și la reacții negative din partea investitorilor. În opinia sa, tocmai de aceea autoritățile încearcă să găsească o soluție care să mențină funcționarea ROMATSA fără a pune presiune suplimentară pe buget.

Iată desfășurarea evenimentelor pe larg:

Update: Nazare: Statul va acoperi cheltuielile ROMATSA pentru a evita blocarea traficului aerian

Mâine, parlamentari PNL vor depune un proiect de lege care să ofere Guvernului două variante de rezolvare a unor situații de popriri în instanțe internaționale: fie să plătească din Fondul de Rezervă, fie să facă un credit punte cu Eximbank, fără dobândă.

În cazul în care există spațiu bugetar, fără să fie afectat deficitul, plata titlurilor executorii se va face din Fondul de rezervă. Dacă există constrângeri bugetare, cum se întâmplă în acest an, se va putea apela la credite punte.

Alexandru Nazare, ministrul Finanțelor, a confirmat pentru DCNews că se pregătește o soluție legislativă, care să poată fi folosită și de alte guverne în situații de această natură.

”Guvernul va plăti cheltuielile ROMATSA, pentru că nu poate fi oprit transportul aerian. Așteptăm ca proiectul de lege să fie dezbătut chiar mâine, în procedură de urgență, și vom acționa în funcție de decizia legislativului”, a spus Alexandru Nazare, pentru DCNews.

Întrebat dacă și în cazul restanțelor salariale pentru magistrați sau a litigiului cu foștii salariați Petrom s-ar putea aplica noua lege, ministrul a explicat că proiectul ce ar urma a fi dezbătut în actuala sesiune extraordinară se referă la situațiile de popriri internaționale.

”Restanțele salariale ale magistraților nu s-ar încadra într-un astfel de scenariu, care se referă doar la litigiile internaționale”, a spus Alexandru Nazare.

Adrian Negrescu: După Fitch, la jumătatea lunii august, vine Moody's

Analistul economic Adrian Negrescu consideră că soluția creditului punte de la Eximbank este una de criză, în condițiile în care agențiile de rating evaluează în această lună indicatorii macro-economici și urmează să acorde ratingurile de țară.

”După Fitch, la jumătatea lunii august, vine Moody's, care este și mai dură și nu ar menaja România dacă aceasta nu dovedește că poate ține sub control deficitul. Piețele de capital, investitorii ar reacționa negativ, ar însemna pierderi uriașe, o scădere a ratingului. De aceea, cred că se caută soluții pentru menținerea finanțării ROMATSA, fără plăți din Fondul de rezervă bugetară”, a spus Negrescu pentru DCNews.

Știre inițială

Tribunalul din Bruxelles nu a analizat marți fondul cererii depuse de ROMATSA, deoarece a apreciat că dosarul trebuie examinat în detaliu. Următorul termen disponibil a fost stabilit pentru 4 ianuarie 2027, la aproape cinci luni de la ședința în care a fost discutată solicitarea. Până când instanța va lua o decizie, poprirea încasărilor ROMATSA se menține.

Reprezentanții furnizorului național de servicii de navigație aeriană au precizat că se opresc zborurile interne și internaționale deasupra spațiului aerian. Surse din interiorul ROMATSA spun că preluarea sarcinilor acestora de către specialiști ai MApN nu este posibilă, întrucât nu sunt certificați, și ar trebui îndeplinite proceduri care durează, în raport cu EUROCONTROL, pentru certificare.

Reprezentanții ROMATSA avertizează că blocarea veniturilor pune o presiune financiară uriașă asupra regiei și necesită găsirea unei soluții juridice și instituționale. Marți dimineață, conducerea instituției și avocații regiei s-au prezentat la Tribunalul de Primă Instanță din Bruxelles, unde au solicitat suspendarea popririi aplicate asupra sumelor destinate finanțării serviciilor de navigație aeriană.

ROMATSA asigură serviciile de navigație aeriană în întreg spațiul aerian al României și are peste 1.700 de angajați, dintre care peste 800 sunt controlori de trafic aerian, iar aproximativ 350 sunt specialiști în electronica siguranței traficului aerian. Regia se finanțează aproape exclusiv din tarifele plătite de operatorii aerieni pentru serviciile prestate, care reprezintă peste 98% din venituri, fără a primi subvenții de la bugetul de stat.

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Cum s-a ajuns aici

La începutul lunii, EUROCONTROL a informat ROMATSA că executarea silită începută de Pfizer România împotriva statului român, pentru o creanță de peste 3,4 miliarde de lei, afectează regia în calitate de terț. Conducerea ROMATSA a precizat că instituția nu este parte din litigiu.

Instanța a amânat analizarea cererii de suspendare a popririi, motivând că dosarul necesită o examinare mai amplă și că nu poate fi soluționat de urgență. Următorul termen a fost stabilit pentru 4 ianuarie 2027.

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ROMATSA va continua demersurile împreună cu statul român și EUROCONTROL

În fața instanței, reprezentanții părții române au explicat că fondurile de poprire sunt destinate finanțării serviciilor de navigație aeriană. Ei au avertizat că, în cazul în care măsura va fi menținută pe termen lung, ROMATSA ar putea întâmpina dificultăți în asigurarea infrastructurii și a serviciilor necesare gestionării traficului aerian.

„Până la pronunțarea unei soluții, măsura de poprire rămâne în vigoare, iar veniturile colectate de ROMATSA, destinate prin lege exclusiv finanțării serviciilor de navigație aeriană, continuă să fie indisponibilizate. În prezent, serviciile sunt furnizate în condiții normale. Totuși, în absența unei soluții care să permită accesul regiei la propriile venituri, continuitatea acestora nu poate fi garantată pe întreaga perioadă până la soluționarea cererii”, au transmis reprezentanții ROMATSA.

Aceștia au mai precizat că siguranța zborurilor nu este afectată în prezent, însă au avertizat că blocarea prelungită a surselor de finanțare poate genera riscuri pentru funcționarea unui serviciu public esențial.

ROMATSA a transmis că va apela la toate căile legale disponibile și își va continua demersurile împreună cu statul român și EUROCONTROL.

„Traficul aerian se desfășoară normal, iar siguranța zborului rămâne prioritatea absolută a ROMATSA. Regia va utiliza toate căile legale disponibile și va continua demersurile împreună cu statul român și cu EUROCONTROL, în vederea protejării continuității serviciilor de navigație aeriană și a funcționării în siguranță a rețelei europene de management al traficului aerian”, au mai transmis reprezentanții instituției.

Exim Banca Românească va asigura finanțare temporară pentru autoritatea de trafic aerian

Proiectul de lege depus în Parlament prevede extinderea activității Exim Banca Românească, care va putea acorda finanțări temporare, în numele statului, întreprinderilor publice afectate de blocarea totală sau parțială a fondurilor proprii pentru obligații ale statului.

Finanțările temporare vor fi aprobate pentru fiecare beneficiar prin hotărâre de Guvern, inițiată de autoritatea publică tutelară, cu avizul Ministerului Finanțelor și al Comitetului Interministerial de Finanțări, Garanții și Asigurări, pe baza analizei întocmite de bancă. Sumele acordate nu pot depăși valoarea fondurilor indisponibilizate, sunt fără dobândă și implică doar un comision de administrare pentru acoperirea costurilor băncii.

Finanțările vor putea fi folosite exclusiv pentru cheltuielile necesare continuării activității, fără creșterea cheltuielilor salariale peste nivelul aprobat prin buget. Sprijinul financiar va fi acordat până la deblocarea sau recuperarea sumelor, ori până la plata acestora din bugetul Ministerului Finanțelor, dar nu mai mult de cinci ani.