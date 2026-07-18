Bogdan Chirieac, despre planul lui Miruță pentru ROMATSA: Soluția sunt militarii. America a făcut același lucru

Sursa foto: Facebook Romatsa R.A

Analistul Bogdan Chirieac a comentat subiectul privind posibilitatea ca activitatea de dirijare a traficului aerian civil să fie preluată de Ministerul Apărării, scenariu analizat de oamenii politici în contextul problemelor juridice și financiare cu care se confruntă ROMATSA.

Analistul politic Bogdan Chirieac a vorbit despre preluarea ROMATSA de către MApN, aspect invocat de către ministrul Radu Miruță, o variantă aplicată de SUA în anii `80.

În răspunsul său, Bogdan Chirieac a susținut că varianta preluării activității de către structurile militare face parte din procedurile care pot fi aplicate în situații excepționale și a invocat exemplul Statelor Unite.

„Domnul Miruță a procedat corect. Asta e procedura. La începutul anilor `80, în Statele Unite, controlorii de trafic aerian civil au făcut o grevă. N-au voie să facă grevă și totuși au făcut grevă. Administrația americană de atunci, cred că era Ronald Reagan, i-a înlocuit pe toți. Nu știu câți erau, vreo 20-30 de mii, cu 1.000 de militari. Și n-au vrut să-i primească înapoi.

Au pregătit 2 ani de zile controluri de trafic civil și, treptat, au luat locul militarilor. Dacă se întâmplă, nu știu din ce motiv, că înțeleg că nu dorește să închide ROMATSA, departe de Miruță lucrul ăsta și departe de orice politician. Soluția sunt militarii. Problema este că America are 1.000 de militari controlori de trafic. România nu are 1.000 de militari controlori de trafic, nici pomeneală de așa ceva. Bun, și traficul e altul în America decât în România.

Au inventat inclusiv aparate care există și în ziua de astăzi, după aproape jumătate de secol. Sunt aparate în aviație care îți semnalează automat apropierea de alte avioane, apropierea de coliziune. Deci, alarma de coliziune a fost inventată atunci”, a spus Bogdan Chirieac la România TV.

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De ce analizează Guvernul transferul activității ROMATSA către MApN?

Radu Miruță a explicat că autoritățile iau în calcul transferul activității de dirijare a spațiului aerian către Ministerul Apărării din cauza a două situații.

Prima vizează procesul privind concursurile de angajare din cadrul ROMATSA. În primă instanță, a fost dispusă suspendarea licenței instituției, însă hotărârea nu este definitivă.

A doua problemă este legată de poprirea sumelor care ar trebui să ajungă la ROMATSA prin Eurocontrol. Ministrul a precizat că nu au fost blocate conturile instituției, doar încasările provenite prin acest sistem, care reprezintă principala sursă de finanțare a administrației.

Potrivit lui Miruță, serviciile de dirijare a traficului aerian trebuie să funcționeze fără întrerupere, iar Guvernul tratează această situație ca pe o prioritate.

Cum s-a ajuns la poprirea sumelor încasate de ROMATSA?

La începutul lunii aprilie 2026, o instanță din Belgia a obligat România și Polonia să preia livrările de vaccinuri împotriva COVID 19 produse de Pfizer, în baza contractelor semnate în timpul pandemiei. În cazul României, obligațiile financiare se ridică la aproximativ 600 de milioane de euro.

Ulterior, pe 30 iunie 2026, ROMATSA a fost notificată de Eurocontrol privind instituirea unei popriri asigurătorii executorii în cadrul procedurii de executare silită inițiate de Pfizer România împotriva statului român.

Suma reclamată este de 3,42 miliarde de lei, la care se adaugă cheltuieli de recuperare de 18,5 milioane de euro.