USR, împărțit în două grupări: Liderii care ar vota Guvernul Tomac și cei care îl susțin pe Bolojan. Chirieac: Toată țara atârnă de ei

Lideri USR. Sursa foto: Agerpres

Analistul Bogdan Chirieac susține că USR este divizat în două tabere distincte, cu viziuni diferite înainte de decizia privind susținerea sau respingerea Guvernului Tomac în Parlament.

Analistul Bogdan Chirieac crede că USR este împărțit, în acest moment, în două tabere: membri care vor să susțină Guvernul Tomac și alții care doresc să continue direcția hotărâtă de PNL, în frunte cu Ilie Bolojan, de a nu sprijini un astfel de Executiv.

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Bogdan Chirieac: USR, scindat în două tabere

În timp ce președintele USR, Dominic Fritz, ar opta pentru varianta de a nu susține Guvernul Tomac, Radu Miruță, actual ministru al Apărării și al Muncii, ar vrea să negocieze cu Guvernul Tomac pentru o posibilă susținere în Parlament.

„Am ajuns în situația în care toată țara atârnă de USR. Până acum, atârnam cu toții de orgoliul domnului Bolojan. Acum atârnăm de orgoliul 'alor mei'. Sunt două grupări în USR în momentul acesta: una care vrea cu orice preț alături de Ilie Bolojan, o alta mai pragmatică, mai conștientă, mai cu România, care se gândește să voteze acest Guvern în schimbul unor negocieri. Mi-e greu să spun, în momentul acesta, care dintre grupări va câștiga.

Dominic Fritz este în gruparea care dorește, cu orice preț, alături de Ilie Bolojan. Radu Miruță - și cred că mai sunt și alți miniștri - doresc să meargă pe o idee pragmatică, să vadă lista de miniștri, să vadă cine e compatibil... Decizia USR (n.r. privind susținerea pentru Guvernul Tomac) e așteptată în cursul zilei de astăzi”, a spus Bogdan Chirieac, în direct la B1TV.

UDMR, decizie finală după USR?

UDMR, pe de altă parte, așteaptă să vadă decizia USR-ului, mai crede Bogdan Chirieac. Deși ultimele declarații ale liderilor UDMR par că se îndreaptă spre a nu susține Guvernul Tomac, nimic nu este sigur în acest moment.

„UDMR va decide în funcție de ce va decide și USR. La un moment dat, se miza pe UDMR - se putea face o majoritate cam la limită (PSD-UDMR-Minorități+parlamentari neafiliați), dar am văzut ultimele declarații ale lui Kelemen Hunor - logice, altminteri, și cred că așteaptă ca USR să ia decizia. Dacă USR-ul decide că nu va vota, atunci UDMR va face, probabil, același lucru.

Intrăm în vară fără Parlament, că e în vacanță, și cu un guvern demis, care nu are cum să emită ordonanțe de urgență. Cum faci lucrurile în acest moment?! E o nebunie absolută!”, a mai punctat el.