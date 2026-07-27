Camera Deputaților a aprobat ordinea de zi a sesiunii extraordinare din această săptămână

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Plenul Camerei Deputaților a aprobat ordinea de zi a sesiunii extraordinare din această săptămână, pe ordinea de zi fiind proiectele privind îndeplinirea unor jaloane din PNRR.

Sesiunea extraordinară se desfășoară în perioada 27-31 iulie, în format hibrid.

Camera Deputaților are programată o ședință de plen luni, pentru aprobarea ordinii de zi, iar apoi activitate în comisii, marți tot în comisii, iar miercuri o nouă ședință de plen, unde vor fi adoptate cel mai probabil și proiecte venite de la Senat.

Proiectele care urmează să fie adoptate în sesiunea extraordinară în cele două Camere vizează mai multe domenii privind îndeplinirea jaloanelor din PNRR.

Pe ordinea de zi a Camerei Deputaților se află trei proiecte adoptate de Senat: proiectul de lege privind Codul amenajării teritoriului, urbanismului și construcțiilor, proiectul de lege pentru modificarea art. 652 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, precum și proiectul de lege privind aprobarea OUG nr. 39/2026 pentru modificarea și completarea OUG nr.58/2023 privind unele măsuri pentru acordarea unei prime de carieră didactică pentru personalul didactic și didactic auxiliar, precum și unei prime de carieră profesională pentru personalul administrativ din învățământul de stat, suportate din fonduri externe nerambursabile, precum și pentru instituirea unor reglementări în vederea gestionării Programului Educație și Ocupare.

Încă trei proiecte aflate pe ordinea de zi se află la Camera Deputaților ca primă cameră sesizată: propunerea legislativă pentru aprobarea Acordului de împrumut (SAFE) între Uniunea Europeană și România, semnat la București, la 12 mai 2026 și la Bruxelles, la 20 mai 2026 și la 21 mai 2026, propunerea legislativă privind consolidarea unor acte normative în domeniul integrității, precum și propunerea legislativă privind decarbonizarea sectorului de încălzire și răcire, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative.

Pe ordinea de zi se mai află inițiative legislative adoptate de Senat în calitate de primă Cameră sesizată, precizează Agerpres.