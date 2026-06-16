Adrian Veștea caută sprijin în Parlament. Întâlniri secrete la Vila Lac și în Parlament. Cu cine negociază

Adrian Veștea, premier desemnat. Sursa foto: Agerpres

Premierul desemnat Adrian Veștea a avut mai multe întâlniri, marți, atât la Vila Lac, cât și în Parlamentul României.

UPDATE 4: Adrian Veștea se întâlnește la Parlament cu grupul parlamentar Uniți pentru România, din care face parte și Victor Ponta, conform sursei menționate anterior. La această întâlnire este prezent și Marian Neacșu, secretar general al PSD. Întrebat de jurnaliști de ce este prezent, Neacșu a răspuns: „Sunt însoțitor”.

UPDATE 3: Anamaria Gavrilă a declarat, după întâlnirea cu Adrian Veștea, că POT „are deschiderea de a sprijini și de a colabora” în vederea formării unui nou Guvern, potrivit Digi24.

UPDATE 2: Adrian Veștea ar urma să se întâlnească cu liderii PSD la ora 16:00, după ce o discuție în această dimineață a fost amânată.

UPDATE: În acest moment, la Vila Lac ar urma să ajungă senatorul Ninel Peia de la Grupul PACE.

Președinta Partidului Oamenilor Tineri (POT), Anamaria Gavrilă, a fost surprinsă în timp ce pleca de la Vila Lac, potrivit Antena 3 CNN.

Anamaria Gavrilă spunea, în urmă cu o lună, după consultările de la Palatul Cotroceni cu președintele Nicușor Dan, că POT va sprijini orice variantă de guvern pro-occidental, afirmând că viitorul Executiv trebuie să fie politic.

Ea i-a propus, pe de altă parte, lui Eugen Tomac - primul premier desemnat de Nicușor Dan - , un guvern de uniune naţională.

La întâlnirea de la Vila Lac ar fi prezenți și parlamentari neafiliați.

Parlamentul României are în total 465 de parlamentari. Pentru a fi învestit, Guvernul Veștea are nevoie de votul majorității deputaților și senatorilor, adică de cel puțin 233 de voturi „pentru”.

Știre inițială

Adrian Veștea nu și-a depus mandatul, marți, așa cum i-a cerut Partidul Național Liberal, și ar urma să se întâlnească de la ora 11:00 cu grupul parlamentar PACE - Întâi România, ca mai apoi acesta să aibă discuții cu reprezentanți ai Partidului Social Democrat, potrivit surselor Digi24.

Într-o ședință se află, marți dimineață. și liderii UDMR, care au avut o discuție cu premierul desemnat.

PNL a decis, luni, să nu îl sprijine pe Adrian Veștea în funcția de premier, după ce președintele Nicușor Dan a surprins scena politică cu anunțul de a-l nominaliza pe prim-vicepreședintele PNL ca prim-ministru.

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