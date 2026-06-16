UDMR decide astăzi dacă va susține guvernul condus de Adrian Veștea. Liberalul le-a propus să facă parte din viitorul executiv

Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor. Sursa foto: Agerpres

UDMR se reunește într-o ședință decisivă pentru a stabili dacă va susține guvernul condus de Adrian Veștea, în contextul în care PNL a anunțat că nu va vota noul cabinet.

Reuniunea conducerii UDMR survine după ce PNL a anunțat că nu va sprijini în Parlament un guvern condus de Adrian Veștea. În același timp, întâlnirea are loc și în contextul în care liderul deputaților UDMR, Botond Csoma, a dezvăluit că reprezentanți ai formațiunii s-au întâlnit cu premierul desemnat, care le-a propus să intre în componența viitorului Guvern. Ședința UDMR începe la ora 10:30. Liderul deputaților UDMR a declarat luni dimineață la Parlament că decizia formațiunii nu va depinde doar de prezența UDMR în Guvern, ci și de programul de guvernare.



Potrivit surselor ProTV, dar și România TV, președintele Nicușor Dan urmărește cu atenție rezultatul ședinței UDMR, pentru a vedea dacă premierul desemnat reușește să adune suficiente voturi în Parlament. În cazul unui eșec, șeful statului ar putea iniția o nouă rundă de consultări cu partidele politice.

În plin proces de negocieri pentru formarea noului executiv, sursele susțin că social-democrații sunt dispuși să îi ofere lui Adrian Veștea sprijinul celor 128 de parlamentari, însă doar în schimbul unor condiții impuse inclusiv lui Eugen Tomac. Printre cerințe se numără eliminarea CASS pentru mame și reducerea TVA la alimente și medicamente.

"Ne-a propus să facem parte din Guvern. (...) De miercuri ştia de această chestiune privind desemnarea dânsului"

„Ne-a propus să facem parte din Guvern. A fost o întâlnire foarte scurtă, de 10 - 15 minute, pentru că domnul Veştea s-a grăbit să ajungă la şedinţa Partidului Naţional Liberal. Ne-a povestit ce a mai zis şi la televizor, că de miercuri ştia de această chestiune privind desemnarea dânsului (...) şi ne-a propus să facem parte din Guvern. Sigur, nu am discutat nimic concret despre portofolii, ministere, nimic. I-am spus că mâine vom avea o şedinţă a Consiliului Permanent şi vom decide acest lucru, a declarat liderul deputaţilor UDMR.

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