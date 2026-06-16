Ultimatumul dat de PNL premierului desemnat a expirat. Mesajul lui Adrian Veștea

Ilie Bolojan, premierul interimar (s) și Adrian Veștea, premierul desemnat. Sursa foto: Agerpres

Ultimatumul dat de PNL lui Adrian Veştea a expirat, marți, 16 iunie, la ora 10:00.

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"Poziția mea nu se schimbă: nu îmi depun mandatul, indiferent de presiunile care se fac asupra mea. Am acceptat această responsabilitate cu deplină asumare și merg mai departe cu aceeași hotărâre. Nu caut confruntări și nu voi alimenta tensiuni. Cred că, mai ales în momente dificile, interesul țării trebuie să fie mai presus de orice calcul politic.

Sunt convins că acest Guvern va trece, pentru că România are nevoie de stabilitate, de un executiv funcțional și de decizii care nu mai pot fi amânate. Nu este momentul pentru ezitări sau calcule personale, ci pentru responsabilitate și curaj politic. Mergem înainte!", a scris Adrian Veștea pe pagina sa de Facebook.

Știrea inițială:

Ultimatumul dat de conducerea PNL liberalului Adrian Veştea pentru a-şi depune mandatul primit de la preşedintele Nicuşor Dan de a forma Guvernul a expirat marţi dimineaţa la ora 10:00. Reamintim că Ilie Bolojan i-a cerut luni seara premierului desemnat Adrian Veştea să îşi depună mandatul.

"Având în vedere că noaptea este un sfetnic bun, PNL i-a solicitat domnului Veştea depunerea mandatului până mâine dimineaţă la ora 10:00, având în vedere faptul că nu are sprijinul partidului din care provine", a declarat liderul PNL, Ilie Bolojan.

Adrian Veștea: Nu îmi depun mandatul de premier desemnat

Imediat după şedinţa conducerii liberalilor, Adrian Veştea a anunţat însă că nu îşi va depune mandatul.

"Vreau să fie foarte clar: nu îmi depun mandatul de premier desemnat. Am acceptat această responsabilitate cu bună-credinţă şi voi merge mai departe cu mandatul încredinţat, pentru că România are nevoie urgentă de stabilitate şi de un Guvern funcţional", a scris Adrian Veştea pe pagina sa de Facebook.

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Reamintim că luni după amiază a avut loc o şedinţă a conducerii PNL, convocată de preşedintele formaţiunii, Ilie Bolojan, pe fondul unor tensiuni interne fără precedent, după ce prețedintele Nicușor Dan l-a desemnat pe aAdrian Veştea în funcţia de premier, fără să fie informată conducerea partidului. Bolojan a anunțat la finalul ședinței că forul de conducere al partidului a stabilit, cu 41 de voturi pentru, 13 împotrivă și 2 abțineri, că PNL nu va susține cabinetul pe care Adrian Veștea încearcă să îl formeze, iar parlamentarii care vor încălca această decizie vor fi excluși din partid.