Bolojan: PNL nu va susține Guvernul Veștea/ video

Premierul Ilie Bolojan. Sursa foto: Agerpres

Ilie Bolojan, preşedintele PNL, a anunţat că Partidul Naţional Liberal nu va susţine Guvernul Veştea

"A fost o şedinţă lungă a BPN, în care poziţia PNl faţă de propunerea preşedintelui România de a-i încredinţa domnului Veştea formarea unui Guvern a fost clarificată.

PNL nu va susţine instalarea unui astfel de Guvern, având în vedere atât modalitatea în care s-a făcut această desemnare, cu încălcarea spiritului democraţiei parlamentare, printr-o nominalizare a unui prim-vicepreşedinte PNL fără consultarea PNL. De asemenea, tot din principiu, având în vedere că PNL nu a fost anunţat de domnul Veştea cu privire la nominalizare, iar azi în şedinţă am fost anunţaţi că indiferent de vot va parcurge această procedură, PNL a adoptat decizia cu 41 de voturi pentru, 13 împotrivă şi 2 abţineri.

De asemenea, având în vedere faptul că noaptea este un sfetnic bun, PNL i-a solicitat domnului Veștea depunerea mandatului până mâine dimineață la ora 10:00, deoarece nu are sprijinul partidului din care provine. Parlamentarii au fost mandatați ca, la viitoarea ședință în care s-ar putea exprima votul de instalare în Parlamentul României, să procedeze după formula „Prezent, nu votez”. Iar parlamentarii sau cei care ar putea fi propuși din cadrul membrilor PNL într-un astfel de posibil guvern, fără susținerea PNL, își vor pierde calitatea de membri ai Partidului Național Liberal.

De asemenea, considerăm că în perioada următoare, dat fiind situația în care ne găsim și polarizarea politică din Parlament, se impun consultări. Solicitarea PNL către Președintele României este de a relua consultările cu partidele politice, în așa fel încât să se degaje o soluție pentru a avea un guvern susținut într-o manieră transparentă – inclusiv un guvern minoritar, dacă va fi cazul. Astfel, va exista responsabilitate și susținere pe baza unui pact național care să aibă în vedere situația politică în care se găsește România, precum și situația bugetară și economică. În zilele următoare vom avea discuții cu partenerii politici pentru a clarifica aceste aspecte", a declarat Ilie Bolojan.

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