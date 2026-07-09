USR îl susţine pe Ilie Bolojan pentru că "e mai mult USR-ist decât PNL-ist". Reacţia lui Bogdan Chirieac

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Oana Murariu, deputat USR de Cluj, a declarat într-un podcast de ce USR îl susţine pe Ilie Bolojan. Conform acesteia, preşedintele PNL ar fi mai mult USR-ist decât PNL-ist.

"Eu sunt foarte mare fan Bolojan, nu doar fan. Susţinerea din partea USR-ului vine din faptul că Bolojan e mai mult userist decât PNL-ist. Dau un exemplu. Am stat, am lucrat pe programe de guvernare. Din fericire pentru mine, pentru justiţie, tot ce am discutat s-a preluat. Dar în alte domenii, în seara de dinainte de definitivare, lua Bolojan o foaie şi un pix şi făcea programul, cum voia el să arate.

Efectiv cum voia el, deşi au fost foarte mulţi oameni care îl făcuseră şi nu era bun. Ideile respective erau, practic, programul USR din ultimii ani. Deci e mai mult userist decât PNL-ist. De aceea are susţinerea noastră. Pentru că ceea ce propune este ceea ce ne dorim de mulţi ani!", a declarat Oana Murariu, deputat USR, într-un podcast.

Analistul politic Bogdan Chirieac a intervenit pe acest subiect la Realitatea Plus şi a precizat ce opinie are despre menţionarea justiţiei în declaraţia Oanei Murariu.

"Aia ne doare cel mai tare (n.r. Justiţia). Pentru ai mei (n.r. trimitere la ironia pe care o face adesea Bogdan Chirieac, cum că ar fi USR-ist), faptul că preşedintele Nicuşor Dan nu a vrut să ne pună procurorii noştri a fost finalul. De atunci vrem să îl suspendăm pe preşedintele Nicuşor Dan. Şi cât ne-am chinuit, cu Recorder, cu demonstraţii de stradă, cu ONG-urile noastre. Şi nu a vrut! A vrut să respecte legea, să pună nişte procurori independenţi.

Iar pe doamna Murariu, cu toată dragostea, o trec pe lista mea de favorite, alături de domnul Alexandru Dimitriu, deputat, care vrea să mă bage la puşcărie pentru că mă suspectează că aş fi PSD-ist. Într-o emisiune TV a zis că "inima dvs e PSD-istă". Am şi zis că eu sunt fan declarat al USR-ului. L-am întrebat dacă ne bagă la puşcărie şi a dat de înţeles că ăla e locul nostru. Deci dacă nu eşti USR-ist, locul tău e la puşcărie. Iar faptul că Oana Murariu vorbeşte atât de frumos de domnul Bolojan, care e şeful USR până la urmă... Aşa cresc ai mei în sondaje!", a declarat Bogdan Chirieac.